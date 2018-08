Var : à 13 ans, il sauve deux personnes de la noyade

Mardi 21 août, Bastien, 13 ans, a sauvé deux personnes de la noyade à La Croix-Valmer, dans le Var. Un acte héroïque qui a été vivement salué.

Le garçon, originaire de Genas (Rhône), dans la banlieue lyonnaise, faisait du paddle lorsqu'il a été interpellé par un homme, en difficulté dans l'eau, qui lui demande d'aller en sauver un autre, qui est en train de se noyer. «Il me dit, "j'ai besoin de ton aide, il y a quelqu'un qui se noie"», a raconté l'adolescent à RTL.

«J'ai pris le paddle, j'ai commencé à ramer vers le monsieur qui se noyait, a poursuivi Bastien. Je n'avais pas vu qu'il avait un seau et une corde. Au début, je me suis dit qu'il était en train d'observer les fonds marins.»

En réalité, le deuxième homme tentait de se suicider, lesté d'un seau rempli de pierres, qu'il portait autour du cou. Bastien est tout de même parvenu à le ramener vers les rochers. Il se dirige ensuite vers le premier homme, qui avait des difficultés à nager. Il le laisse s'accrocher à sa planche.

«On est toujours fier de ses enfants, mais là on l'est d'autant plus», a réagi la mère de Bastien, qui a également reçu des félicitations du Samu, des pompiers, des gendarmes et des maîtres-nageurs sauveteurs, ainsi que de l'homme qui se noyait.

La Ville de La Croix-Valmer a décidé de décerner au jeune héros, qui rentre en troisième à la rentrée, une médaille pour saluer son acte.