Le chanteur marocain Saad Lamjarred mis en examen pour viol

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été mis en examen ce mardi pour «viol» par un juge d'instruction de Draguignan (Var) et placé sous contrôle judiciaire, à la suite de la plainte d'une jeune femme.

Saad Lamjarred, véritable star au Maroc, avait été interpellé dimanche et placé en garde à vue pour des «faits caractérisés de viol», survenus au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Tropez.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé mardi soir de placer le chanteur sous contrôle judiciaire. Le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire, pourrait faire appel de cette décision.

Dans le cadre de son contrôle judiciaire, le chanteur a l'interdiction de quitter le territoire national et d'entrer en contact avec la victime et les témoins, a précisé le parquet. Il doit remettre son passeport aux autorités, et fournir une caution dont le montant n'a pas été communiqué, a-t-il ajouté.

Dans une précédente affaire, le chanteur avait été mis en examen et écroué en octobre 2016 à Paris pour «viol aggravé» et «violences volontaires aggravées». A la veille d'un concert qu'il devait donner, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte contre lui, affirmant qu'il l'avait agressée dans une chambre d'hôtel.

Défendu par Maîtres Éric Dupond-Moretti et Jean-Marc Fedida, Saad Lamjarred avait été remis en liberté et placé sous bracelet électronique, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris le 13 avril 2017. À l’époque, le roi du Maroc, Mohammed VI, avait annoncé qu'il prendrait en charge les frais d'avocats du chanteur.

Il avait également été mis en examen le 11 avril 2017 pour «viol», dans une enquête ouverte à Paris après la plainte d’une jeune femme qui affirmait avoir été agressée et frappée par Saad Lamjarred en 2015. Selon une source judiciaire auprès de l’AFP, ces deux affaires sont closes.