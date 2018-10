Paris : un couple d'hommes frappé par un chauffeur VTC

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux hommes ont été frappés par leur chauffeur VTC.

L'agression s'est déroulée vers 01h00 dans le 12e arrondissement de Paris. Alors que le couple s'embrassait, le chauffeur arrête brusquement la voiture et les fait descendre du véhicule. Il affirme qu'il ne transporte pas des gens comme «eux».

Les deux passagers ont alors essayé de récupérer leurs bagages dans le coffre, mais le conducteur les en a empêché. Il a donné un coup de poing à l'un et des coups de pied à l'autre. Selon des sources policières, un individu qui assistait à la scène a ensuite insulté les victimes et craché sur l'une d'entre elles.

Les deux hommes ont porté plainte. L'enquête a été confiée au commissariat du 19e arrondissement.

un appel au rassemblement

Depuis quelques semaines, plusieurs agressions à caractère homophobe ont eu lieu dans la capitale. Mardi, c'est le président d'Urgences Homophobie, une association d'aide aux étrangers LGBT en danger dans leur pays, qui a été frappé à la sortie d'un restaurant du 2e arrondissement.

SOS Homophobie et l'Inter-LGBT appellent à un rassemblement dimanche, place de la République, à Paris. Le but ? Soutenir les victimes et lancer un appel au gouvernement afin de prendre des mesures «contre les LGBTphobies».