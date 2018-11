Mobilisation des «gilets jaunes», en direct : Paris toujours sous tension, 69 interpellations sur les Champs-Elysées

Après l'historique journée du 17 novembre et différentes actions menées toute la semaine, les «gilets jaunes» ont lancé une nouvelle journée de mobilisation ce samedi avec un rassemblement à Paris. Suivez la situation en direct.

2 MORTS, 606 blessés dont 17 grièvement DEPUIS SAMEDI 17 NOVEMBRE

Des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme pour 7 gilets jaunes

MANIFESTATION NATIONALE samedi A PARIS : plusieurs stations de métro fermées, plusieurs incidents sur les champs-élysées, 18 personnes interpellés

23H00

Derniers chiffres de la préfecture de police : 69 personnes ont été interpellées samedi à Paris lors de cette deuxième journée de mobilisation des gilets jaunes.

21h49

Alors que des manifestants sont toujours présents sur les Champs-Elysées à Paris, le ministre de l'Intérieur a tenu à remercier les forces de l'ordre déployées lors de cette deuxième journée de mobilisation des gilets jaunes en France.

Parmi eux, cinq ont été blessés.

Merci ! En tant que ministre, en tant que citoyen, en tant qu'homme. pic.twitter.com/aUMkySzsal — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 novembre 2018

21H30

La préfecture de police annonce, ce soir, 62 interpellations lors de la manifestation des Champs-Elysées. Et le bilan est monté à 24 blessés dont 5 membres des forces de l'ordre.

20h25

A 20 heures, la préfecture de police dénombrait 25 blessés, dont 5 parmi les forces de l'ordre.

19h32

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce 106 301 manifestants dans toute la France, contre plus de 280 000 la semaine dernière. Il y a eu plus de 1 600 actions menées par les gilets jaunes, selon M. Castaner.

Au total, 130 personnes ont été interpellées en France, dont 42 à Paris.

19H19

En cette fin de journée, deuxième journée de mobilisation des gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a tenu à remercier les forces de l'ordre. «Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République», a-t-il tweeté, samedi soir.

Très en retrait depuis le début du mouvement social, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mardi.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 novembre 2018

19h05

Selon la préfecture de police, 19 personnes ont été blessées ce samedi à Paris, lors des affrontement entres les gilets jaunes et les forces de l'ordre.

Il reste sur les Champs-Elysées encore 400 manifestants.

18h41

Plus de 80.000 gilets jaunes ont participé aux manifestations en France. A 18 heures, 400 d'entre eux sont encore sur les Champs-Elysées à Paris. Pour l'heure, 34 personnes ont été interpellées à Paris et 30 placées en garde à vue, a-t-on appris de la préfecture de police.

18h17

De fortes perturbations causées par des actions des gilets jaunes à hauteur de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont entraîné samedi la déviation du trafic sur l'autoroute A6 du nord de Lyon jusqu'à Mâcon, selon le gestionnaire de cet axe routier.



«Dans le sens nord-sud, le trafic a été dévié à la demande des autorités via l'A40 en direction de Bourg-en-Bresse et dans le sens sud-nord, on déconseille de passer par Villefranche avec un détournement via l'A42», à l'est de Lyon, a précisé à l'AFP le directeur général adjoint d'APRR, Xavier Rigo.



Vers 16H00, environ 300 personnes vêtues de gilets fluorescents se trouvaient au péage de Limas, au nord de Lyon, laissant passer au compte-gouttes et sur une seule voie dans le sens nord-sud les poids lourds, en file indienne, a constaté un photographe de l'AFP. Dans le sens sud-nord, aucun véhicule ne se trouvait sur les voies.

17h22

Une petite erreur de communication à la Mairie de Paris. Alors que 2.500 gilets jaunes sont encore sur les Champs-Elysées et affrontent les forces de l'ordre, Anne Hidalgo a invité les Parisiens et les touristes à «braver le froid et venir admirer les superbes illuminations» de l'avenue des Champs-Elysées, ce week-end.

Certainement programmé par son service de communication, ce tweet tombe mal avec les évènements qui s'y déroulent actuellement. D'ailleurs, il a été supprimé quelques minutes après sa publication.

16h43

De nombreux gilets jaunes étaient rassemblés samedi matin pour manifester à la frontière entre l'Allemagne et la France. Ils ont formé une chaîne humaine en bord de route.

16h02

Un point sur la situation en France. Ce samedi, on compte 80.976 manifestants, dont 8.000 à Paris, contre 244.000 samedi 17 novembre.

Selon les premiers chiffres, on compte également 35 interpellations, dont 22 gardes à vue et 8 blessés, et dont 2 gendarmes, contre 106 blessés, samedi dernier.

15h30

Un véhicule a été incendié au niveau du rond-point des Champs-Elysées.

15h26

Le nombre d'interpellations menées à Paris relevé à 18, selon la préfecture de police.

15h03

Plusieurs gilets jaunes ont mené une opération escargot sur le périphérique parisien, au niveau de la porte Maillot.

14h57

Au total, 13 personnes ont été interpellées dans la capitale, a indiqué la préfecture de police à CNEWS.

14h45

Si la situation est très tendue à Paris, les rassemblements en région se déroulent dans une ambiance plutôt bon enfant, comme à Bègles.

Une centaine de #GiletsJaunes étaient rassemblés samedi matin pour ralentir la circulation aux abords d’un hypermarché à #Bègles (Gironde) pic.twitter.com/q6B8NWFD4s — CNEWS (@CNEWS) 24 novembre 2018

14h35

Plusieurs centaines de Gilets Jaunes manifestaient pacifiquement samedi matin sur la Place de la Bourse à Bordeaux (Gironde).

14h28

«La réalité n’est pas celle des Champs-Elysées», a réagi Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, au micro de CNEWS.

14h17

La préfecture de police annonce qu'il y a eu en tout neuf interpellations à Paris.

Plusieurs incendies ont lieu sur l'avenue des Champs-Elysées. Les pompiers tentent de les éteindre.

Une partie des manifestants se dirigent vers le boulevard Haussmann.

14h12

L'île de la Réunion a connu une accalmie dans la nuit de vendredi à samedi, après une flambée de violences ces derniers jours.

13h49

Le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi sur Twitter. «Castaner voudrait que la manifestation des gilets jaunes soit d'extrême droite. La vérité est que c'est la manifestation massive du peuple. Et ça c'est la fin pour Castaner», a-t-il déclaré. «Nous vous laissez pas intimider par la macronie», a-t-il ajouté.

#Castaner voudrait que la manifestation des #GiletsJaunes soit d'extrême droite et peu nombreuse. La vérité est que c'est la manifestation massive du peuple. Et ça, c'est la fin pour Castaner.#24novembre — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 24 novembre 2018

13h22

La préfecture de police a a indiqué que huit personnes ont été interpellées au total.

Par ailleurs, deux membres des forces de l'ordre ont été blessés.

13h16

Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestations ont actuellement lieu à quelques mètres de l'Arc de Triomphe.

13h04

«Il faut que Macron enlève les bouchons qu'il a dans les oreilles et qu'il entende le peuple», a déclaré le député de la France Insoumise, François Ruffin, venu défiler aux côtés des «gilets jaunes» sur les Champs-Elysées avant que des violences n'éclatent.

Macron c’est Marie-Antoinette : vous n’arrivez pas à faire votre plein ? Achetez une nouvelle voiture. Vous ne pouvez plus acheter du fioul ? Changez votre chaudière ! #GilestJaunes #24Novembre pic.twitter.com/e3RvtKiq5k — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 24 novembre 2018

12h54

Dans la nuit de vendredi à samedi, une dizaine de «gilets jaunes» se sont introduits au domicile de la députée LREM de la 3e circonscription de l'Aude, Mireille Robert.

12h37

«Cette manifestation prend sa source dans une profonde souffrance du peuple», a déclaré Marine Le Pen, jointe par téléphone sur CNEWS.

12h27

D'après Christophe Castaner, qui s'exprimait lors d'un point presse, il y a «5.000 "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées». Le ministre de l'Intérieur a également indiqué que 8.000 manifestants étaient présents à Paris. Ils seraient 23.000 dans toute la France.

Il a aussi dénoncé les «séditieux» de l'ultradroite «qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen».

12h09

Les «casseurs (...) sont là non pas pour soutenir les "gilets jaunes" mais pour abîmer notre démocratie», a dénoncé samedi le député LREM Matthieu Orphelin, après l'utilisation par les forces de l'ordre de gaz lacrymogènes pour repousser des «gilets jaunes» qui forçaient un barrage près des Champs-Elysées.

La manifestation à Paris est marquée par des heurts avec les forces de l'ordre. Des nombreuses actions, pacifiques, se tiennent également un peu partout en France, avec des manifestations, opérations escargots ou péages gratuits notamment aux abords des péages et axes autoroutiers.

11h54

La préfecture de police a annoncé qu'une personne avait été interpellée.

11H40

Des casseurs arrachent le mobilier urbain pour en faire des projectiles.

11h30

Selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, 200 casseurs connus sont présents sur les Champs-Elysées. Une centaine de membres de l'ultra-droite ont été repérés près des barrages, d'après l'Elysée.

11h22

Des manifestants sont venus crier leur colère à Paris. «Le peuple en a marre, on a peur de mourir de faim», déplore un manifestant au micro de CNEWS.

11h15

Plusieurs incidents ont lieu sur les Champs-Élysées, alors que la tension continue de monter.

10H51

A Paris, la tension monte sur les Champs-Elysées entre les CRS et les manifestants. Des grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre, alors que des manifestants tentaient de forcer les barrages pour accéder à la zone interdite de l'avenue. Un lanceur d'eau a également été utilisé.

10h32

Certains manifestants attendront midi pour enfiler leur gilet jaune, selon le Figaro.

#GiletsJaunes, ils ne veulent pas être parqués au Champ de Mars comme des bestiaux. Certains veulent aller aux Champs Elysées coûte que coûte. Ils ont pour consigne de mettre leur gilet à midi. pic.twitter.com/kBfoIEmCF8 — Eric de LA CHESNAIS (@plumedeschamps) 24 novembre 2018

10h18

Une partie des manifestants se dirigent vers les Champs-Elysées où des policiers tentent de les empêcher de se rapprocher de l'Elysée. D'autres manifestants sont déployés sur la Place de l'Etoile et sur le Champs de Mars, où la manifestation avait été autorisée. D'autres ont tenté de gagner la place de la Concorde mais des véhicules anti-émeutes leur ont bloqué l'accès, ils ont donc décidé de se diriger vers les Champs-Elysées.

9h58

Une charte de bonne conduite circule parmi les «gilets jaunes» à Alès (Gard) afin d'éviter les incidents, rapporte le Midi-Libre.

À #Alès, une charte de bonne conduite circule parmi les gilets jaunes, pour que la journée se passe sans incident. pic.twitter.com/z0HbPLMChC — Midi Libre (@Midilibre) 24 novembre 2018

9h47

A Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), des policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de vendredi à samedi par des «gilets jaunes». Certains d'entre eux portaient des cagoules.

9h33

Depuis ce matin, les «gilets jaunes» mènent plusieurs opérations à travers la France, comme près de Toulouse où des «motards jaunes» ont mis en place un péage gratuit au Muret.

9H15

Plusieurs barrages filtrants étaient en cours, à 8H30, sur la barrière de Vienne sur l'A7, sur l'A9 au niveau de la frontière espagnole, à la Barque sur l'A8, à Saint-Arnoult en Yvelines sur l'A10.

9h12

Un important dispositif de sécurité a été mis en place dans la capitale. Les Champs-Élysées sont bouclés pour éviter les débordements qui ont eu lieu samedi dernier.

8H13

Les premiers manifestants sont arrivés à Paris, où sept stations de métro ont été fermées (Champs-Elysées-Clémenceau, Concorde, Miromesnil, Assemblée nationale, Tuileries, Franklin Roosevelt et Varenne). Un important dispositif de sécurité a également été déployé autour de sites parisiens sensibles.

8H03

Les «gilets jaunes» se préparent partout en France pour leur huitième journée de mobilisation, comme ici à Paris, Porte Maillot :

7H08

Les «gilets jaunes» lancent l'«acte 2» de leur mobilisation ce samedi avec un rassemblement à Paris ce samedi, appuyé par des actions dans le reste de la France.

Les leaders informels de cette contestation, qui a essaimé sur les réseaux sociaux hors des cadres politiques et syndicaux traditionnels, ont notamment appelé à un grand rassemblement à Paris, place de la Concorde. Sur Facebook, plus de 36.000 personnes se sont déclarées «participants» à cette manifestation.

Mais le ministère de l'Intérieur et la Préfecture de police de Paris (PP) ont écarté cette possibilité pour des raisons de sécurité et proposé une alternative au Champ-de-Mars, qui «offre toutes les conditions de sécurité».

Les «gilets jaunes» ont rejeté cette hypothèse, refusant d'être «parqués» loin des lieux de pouvoir parisiens. Et aucun rassemblement n'a été déclaré en préfecture, au grand dam des autorités.

Ils ont adressé un «communiqué» à la PP, signé «Les citoyens français» et posté sur les réseaux sociaux, annonçant un «rassemblement d'individus sur initiatives personnelles», «toute la journée» dans le «quartier des Champs-Élysées».

23H20

A Calais, les forces de l'ordre ont utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes pour disperser au moins 500 manifestants rassemblés à un rond-point donnant accès à l'autoroute A16.

Entre 21h00 et 22h30, les CRS ont chargé trois fois en tirant des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, dont des familles avec enfants, rassemblés en contrebas de l'échangeur 43. Certains manifestants brandissaient des fumigènes rouges et des feux de camps étaient allumés.

23H00

L'homme vêtu d'un gilet jaune, qui tenait à la main une grenade sur le parking d'un centre commercial d'Angers, s'est rendu à la police vers 22h40, après plusieurs heures de négociations avec les policiers du RAID.

Pour rappel, il demandait que les «gilets jaunes» soient reçus à l'Elysée.

21H17

Le tribunal correctionnel de Reims a condamné trois manifestants à des peines allant jusqu'à dix-huit mois de prison ferme pour des violences, notamment sur une policière.

Lors d'un barrage filtrant samedi, une voiture conduite par un étudiant accompagné de sa mère redémarrait lorsque l'un des prévenus a brisé la vitre côté conducteur d'un coup de poing, blessant le jeune homme à l'arcade sourcilière.

Une policière, chargée de prendre des photos de la manifestation, s'est dirigée vers la voiture lorsqu'un autre prévenu est arrivé derrière elle pour lui arracher l'appareil photo, provoquant sa chute sur le poignet, qui a entraîné une fracture et quarante-deux jours d'ITT.

Les trois manifestants, âgés de 31 à 42 ans, ont été condamnés, sans mandat de dépôt, à des peines de vingt-quatre à dix-huit mois de prison, dont quatre avec sursis.

20H52

Un homme, soupçonné d'avoir percuté un gilet jaune dimanche à Saint-Quentin (Aisne) devra répondre de «violences avec armes», «mise en danger de la vie d'autrui» et «délit de fuite».

Dimanche matin, un automobiliste avait forcé un barrage d'une centaine de manifestants et a percuté l'un d'eux, qu'il a traîné sur le capot de sa voiture sur une quinzaine de mètres. La plaque d'immatriculation de la voiture avait été relevée, menant au placement en garde à vue de l'homme, âgé d'une trentaine d'années. Il nie pour l'instant les faits.

Déféré devant le parquet vendredi, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire et comparaîtra le 14 janvier.

Le manifestant avait été blessé à la tête et avait eu quelques hématomes sur les bras et les jambes. Il est sorti de l'hôpital, depuis.

20H30

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a annoncé la mise en place d'un périmètre de sécurité dans le centre de la capitale, «qui comporte la place de la Concorde, tout autour du palais de l'Elysée jusqu'au rond-point des Champs-Elysées et jusqu'à la Seine derrière le Petit et le Grand Palais, il comporte également le périmètre de l'Assemblée nationale et le périmètre de l'hôtel de Matignon».

18H57

Dans un centre commercial d'Angers, un forcené vêtu d'un gilet jaune et tenant une grenade qui pourrait être lacrymogène, a demandé que les «gilets jaunes» soient reçus à l'Elysée et rencontrent le président de la République.

L'alerte a été donnée à 16h45. «Les forces de l'ordre, immédiatement prévenues, se sont rendues sur place et ont activé un périmètre de sécurité. Toutes les personnes présentes ont pu être écartées et sont hors de la menace de l'individu», a précisé la préfecture du Maine-et-Loire dans un communiqué.

Le directeur départemental de la sécurité publique est entré en négociation avec lui. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années est connu des services de police. Il affirme détenir «des sacs» et «parle d'explosifs», selon la police. Le RAID de Rennes et une équipe de déminage de Nantes sont sur place.

18H29

Laurent Wauquiez, le président des Républicains, ne manifestera pas à Paris, ni en province samedi. Il a toutefois précisé qu'il «maint[enait] son soutien au mouvement».

Samedi dernier, le chef des LR était allé à la rencontre des gilets jaunes de son fief du Puy-en-Velay (Haute-Loire), expliquant que le mouvement avait «le droit d'avoir le soutien de tous les élus».

18H18

L'ex-candidat à la présidentielle et délégué CGT Philippe Poutou a exprimé sa «solidarité» aux gilets jaunes, les appelant à «s'organiser» sur des «revendications communes».

«Ras-le-bol d'un niveau de vie de plus en plus précaire», a-t-il déclaré. «Le problème est posé d'une révolte sociale contre le système économique actuel. Il faut donc s'organiser pour éviter que le mouvement soit récupéré par des Le Pen ou Dupont-Aignan».

Il a estimé que, «ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une jonction avec les syndicats sur des revendications communes comme les augmentations de salaires, la défense des services publics et une juste répartition des richesses».

17H33

L'Union patronale de la Charente a porté plainte contre X pour «entrave à la libre circulation», dénonçant l'impact économique des manifestations sur l'activité des entreprises du département.

«Les blocages des derniers jours ont entraîné d'énormes difficultés, aussi bien pour l'approvisionnement que pour les livraisons, avec un impact financier pour les entreprises qui pèsera forcèment sur leurs chiffres d'affaires», a expliqué la directrice générale de l'Union, Véronique Brouillet.

«La liberté de manifester est tout à fait normale mais la liberté de travailler l'est tout autant», a-t-elle ajouté. La plainte a été déposée après des «manifestations non déclarées en préfecture, et donc illégales»

14H39

Emmanuel Macron s'efforce de reprendre l'initiative avec l'annonce de nouvelles mesures attendue en début de semaine. L'Élysée a annoncé que le chef de l'État exposerait mardi ses choix en matière d'énergie, notamment sur le nucléaire, pour élaborer la très attendue future Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) au 1er semestre 2019. Pour répondre aux «gilets jaunes» comme aux propositions de certains syndicats d'ouvrir des négociations sociales, le président va aussi «donner le cap sur la transition écologique», devant les membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE), composé d'élus, de syndicats, d'ONG et d'associations.

13h43

Alors que la confusion règne toujours quant au lieu de rassemblement des gilets jaunes samedi 24 novembre, les commerçants travaillant près de l’Elysée appréhendent.

12h50

Interrogé ce vendredi matin, Christophe Castaner a affirmé, à la veille de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, qu'il n'avait pas pour intention d'interdire le rassemblement mais l'encadrer pour mieux «protéger les manifestants».

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'exprime à la veille d'un nouveau rassemblement massif des gilets jaunes, notamment à Paris pic.twitter.com/keLtkK5w9c — CNEWS (@CNEWS) 23 novembre 2018

10H28

Trois personnes se revendiquant comme des «gilets jaunes» ont été interpellées, en banlieue toulousaine dans la nuit de jeudi à vendredi, en flagrant délit de dégradation d'un radar automatique puis placées en garde à vue, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Ces hommes ont été arrêtés vers 00H30 par des gendarmes de Colomiers alors qu'ils tentaient de prendre la fuite après avoir incendié un radar automatique sur la RD 820 à Saint-Jory, à une quinzaine de kilomètres au nord de Toulouse. Les trois hommes ont reconnu la dégradation d'un autre radar.

09H22

Marine Le Pen a suggéré vendredi que les «gilets jaunes» puissent manifester sur les Champs-Elysées.



«Qu'est-ce qui justifie que le peuple français ne puisse pas manifester sur les Champs-Elysées, où beaucoup d'autres rassemblements (Coupe du Monde, Nouvel An...) ont lieu ?», a demandé sur Twitter la présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN), qui soutient ce mouvement mais n'a pas manifesté personnellement le 17 novembre.

Qu’est-ce qui justifie que le peuple français ne puisse pas manifester sur les Champs-Elysées, où beaucoup d'autres rassemblements (Coupe du Monde, Nouvel An,...) ont lieu ? MLP#24NovembreParis #GiletsJaunes — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23 novembre 2018

Marine Le Pen a accusé, jeudi, le gouvernement de vouloir «minimiser le mouvement» en proposant le Champ-de-Mars.

Dans un autre tweet vendredi, Marine Le Pen a exprimé son «sentiment diffus que les gilets jaunes, pourtant pacifiques, ne sont pas traités avec la mansuétude et la bienveillance dont bénéficient les milices d'extrême gauche, qui font systématiquement preuve de violence, en toute impunité».

Parce que nous avons le sentiment diffus que les #GiletsJaunes, pourtant pacifiques, ne sont pas traités avec la mansuétude et la bienveillance dont bénéficient les milices d'extrême-gauche, qui font systématiquement preuve de violence, en toute impunité... MLP https://t.co/TpWBafQDoD — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23 novembre 2018

08H35

Des gilets jaunes ont envahi jeudi soir l'autoroute A16 à Calais, provoquant des échauffourées avec les forces de l'ordre et d'importantes perturbations, a indiqué à l'AFP une source policière. Depuis le début de la soirée, des manifestants, auxquels se sont joints «de jeunes casseurs incontrôlables», menaient des incursions sur trois zones d'accès de l'A16 pour bloquer le trafic routier dans les deux sens. Ces mouvements ont provoqué un blocage du trafic sur la partie est de l'A16, à hauteur de Marck-en-Calaisis, ainsi que sur la rocade portuaire desservant le terminal des ferries qui relient Calais à Douvres, en Grande-Bretagne. Dans cette zone, de nombreux poids lourds étaient à l'arrêt, la police redoutant des tentatives d'intrusion de migrants dans les remorques des camions.

07H18

Le ministère de l'Intérieur a indiqué jeudi que les «gilets jaunes» pourraient se réunir samedi sur l'esplanade du Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel. Mais des manifestants ont rapidement rejeté cette hypothèse. «La manifestation n'aura pas lieu à cet endroit», a assuré sur LCI Priscillia Ludosky, l'une des personnes à l'initiative du mouvement en région parisienne. Une annonce sera faite vendredi, a-t-elle affirmé, en évoquant un rassemblement «au coeur de Paris, très certainement au niveau des Champs-Elysées».

21H51

Invité sur France 2, l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a affirmé que la crise des gilets jaunes était «inévitable», soulignant que le gouvernement n'avait pas «entendu» ses propositions pour un meilleur accompagnement social de la transition écologique.

«Je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes. Je n'ai pas été entendu», a-t-il déclaré.

Trois mois après sa démission, il a assuré ne pas regretter sa décision.

18H00

Rachida Dati, maire (LR) du 7e arrondissement de Paris qui soutient le mouvement des gilets jaunes, a demandé au gouvernement de trouver un autre site pour la manifestation de samedi.

«Pour le 7e [arrondissement] et ses habitants, par respect pour les Parisiens, il est nécessaire de trouver un autre site», a-t-elle expliqué dans un communiqué. «Toute manifestation sur [le Champ-de-Mars] ce site ouvert, le plus grand de Paris, est excessivement complexe à sécuriser», a-t-elle ajouté, précisant qu'une éventuelle sécurisation «va générer des coûts et une fatigue supplémentaires pour des fonctionnaires de police qui sont en première ligne depuis des mois».

«Le 7e arrondissement n'a pas à payer pour l'impopularité - justifiée - de ce gouvernement arrogant !», a conclu l'eurodéputée.

Même son de cloche du côté de Marine Le Pen, qui soutient également le mouvement. «Proposer aux gilets jaunes de manifester au Champ-de-Mars, qui est une place gigantesque, est une forme de manipulation afin de minimiser le mouvement», a-t-elle estimé, sur Twitter.

16H47

Les manifestations des gilets jaunes ont des répercussions au-delà de la France et touchent également les pays frontaliers.

Certains blocages «portent préjudice aux transporteurs qui doivent traverser chaque jour la frontière avec la France et font obstacle à la libre circulation des marchandises», a déploré le ministère espagnol des Affaires étrangères. Madrid a ainsi appelé la France à «prendre toutes les mesures pertinentes pour garantir la libre circulation de marchandises en toute sécurité». Mardi, un poste-frontière au Pays basque espagnol avait été ainsi fermé à la circulation des poids lourds pendant plusieurs heures, occasionnant jusqu'à 13 kilomètres de bouchons.

Il en était de même à Calais hier, où plusieurs camions ont été bloqués par des manifestants sur l'A16 à quelques kilomètres du tunnel sous la Manche.

En Belgique, le mouvement des gilets jaunes a essaimé en Wallonie, particulièrement dans le Hainaut. Il s'est traduit par des blocages de dépôts pétroliers, et des débordements imputés à des casseurs. Selon le parquet de Charleroi, vingt-trois personnes ont été placées en garde à vue.

15h34

Les forces de police estiment que 30.000 manifestants participeront au grand rassemblement des gilets jaunes, samedi à Paris, selon une note de la Direction du renseignement relayée par plusieurs médias. Outre le Champ de Mars, où le ministère de l'Intérieur espère voir se rassembler les manifestants, la place de la Bastille et la place de la Concorde (interdite par les autorités) pourraient servir de point de convergence pour les gilets jaunes.

14h21

5107 manifestants ont été recensés ce jeudi à 8 heures par le ministère de l'Intérieur, soit environ 2000 de moins que la veille à la même heure. «Il n'y a plus aucun blocage ou barrages filtrants sur les axes majeurs de la métropole», a précisé le ministère.

12h24

Plusieurs médias annoncent que le grand rassemblement voulu par les «gilets jaunes» à Paris samedi devrait avoir lieu au Champ-de-Mars. Le ministère de l'Intérieur a en tout cas indiqué que le lieu offrait «les conditions de sécurité nécessaires».

10h54

La CGT-Douanes a porté plainte contre des « gilets jaunes » qui avait permis l’interpellation de migrants à Flixecourt (Somme) en les dénonçant.

10h52

#GiletsJaunes à Longeville-en-Barrois en #Meuse l’accès à Bar-le-Duc est filtré par une trentaine de Gilets jaunes. Circulation fluide à 10h30. @F3Lorraine pic.twitter.com/MPIgBiGHd6 — Jean-Philippe Tranvouez (@jptranvouez57) 22 novembre 2018

8h57

Dans l'attente des renforts prévus, 16 nouvelles interpellations ont été faites cette nuit à la Réunion.

8h15

Des barrages filtrants persistent un peu partout en France malgré un nombre de «gilets jaunes» en baisse. C'est le cas notamment dans l'Eure, en Seine-Maritime, le Vaucluse (Bollène) ou encore en Lozère.

08h11

Des «gilets jaunes» aidés par des agriculteurs bloquent l'accès au dépot pétrolier de Brest depuis ce matin.

08h09

Une trentaine de «gilets jaunes» étaient toujours présents jeudi à l'aube à Calais (Pas-de-Calais), créant quelques ralentissements sur l'autoroute A16.

07h51

Alors que le gouvernement entend «maintenir le cap», certains parlementaires de la majorité estiment désormais que Matigon devrait davantage tendre l'oreille aux revendications du mouvement de contestation.

07h22

Autre hashtag en vogue sur Twitter. #Payetoiunjournaliste a été créé à l'initiative de plusieurs reporters qui veulent dénoncer les violences commises à leur encontre par des «gilets jaunes» depuis samedi 17 novembre.

Nous venons de lancer #payetoiunjournaliste au regard des agressions que subissent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Une page FB ouverte à tous existe pour en parler et échanger ensemble. pic.twitter.com/N2Rimv6rWZ — Stéphanie Augé (@AugStphanie) 19 novembre 2018

07h16

Les «gilets jaunes» continuent de recevoir de la part des Français leur soutien mais sur Twitter des voix s'élèvent pour dénoncer les dérives du mouvement sous le hashtag #BalanceTonGiletJaune.

Sûrement un véhicule électrique.



Les aficionados du gazole ont pas supporté. pic.twitter.com/pPMvWvlHTS — LePetitCaporal (@_LePetitCaporal) 21 novembre 2018

Quand les #GiletsJaunes s'en prennent à un femme la frappent et lui dézinguent sa voiture... Pas de mots... pic.twitter.com/TQx4O3DsVJ — paul ت (@paul_dehedin) 19 novembre 2018

07h04

A Sainte-Eulalie (Gironde), les gilets jaunes sont de nouveau mobilisés à un rond-point donnant accès à un centre commercial.

06H15

Pour cette nouvelle journée, la mobilisation des «gilets jaunes» devrait être relativement faible, en attendant le grand rassemblement de samedi à Paris. Néanmoins, des actions spontanées ne sont pas à exclure sur l'ensemble du territoire.

23H06

Face aux violences urbaines qui ont éclaté sur l'île de la Réunion en marge du mouvement des «gilets jaunes», Emmanuel Macron a annoncé une réponse «intraitable».

«Ce qui se passe depuis samedi à la Réunion est grave. Nous avons mis les moyens et allons continuer à les mettre : nos militaires seront mobilisés dès demain pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables car on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues», a tweeté le président.

Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave. Nous avons mis les moyens et allons continuer à les mettre : nos militaires seront mobilisés dès demain pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables car on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 novembre 2018

22H38

Depuis 21H à Calais (Pas-de-Calais), environ 300 gilets jaunes s'étaient réunis à la sortie 43 de l'autoroute A16, qui passe non loin du centre de la ville, et permet d'accéder au tunnel sous la Manche.

Quelques manifestants ont allumé des feux de palettes et ont essayé de bloquer des camions sur l'autoroute, malgré l'intervention des forces de l'ordre.

Certains poids lourds ont été immobilisés, ce qui a créé des ralentissements. Vers 22H30, le trafic était très perturbé dans le sens Dunkerque/Boulogne-sur-Mer.

19H46

Le tribunal correctionnel de Quimper a condamné quatre personnes à quatre mois de prison ferme, après des violences commises samedi lors d'un rassemblement.

Âgés de 19 à 21 ans, ils sont coupables de «violences sur personne dépositaire de l'autorité publique». Leur casier judiciaire était vierge.

Par ailleurs, trois mineurs de plus de 16 ans, également inconnus de la justice, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour «violences aggravées». Une autre personne a été présentée au parquet, pour «violences commises contre un automobiliste». Il était ivre au moment des faits. Placé sous contrôle judiciaire, il sera présenté au tribunal correctionnel de Quimper le 14 janvier prochain.

17H52

Suite aux blocages des dépôts de carburants, qui ont parfois poussé de nombreux automobilistes à faire le plein par crainte de manquer d'essence, plusieurs dizaines de stations essence sont en rupture de stock aux quatre coins de l'Hexagone.

D'après le site mon-essence, quatre-vingt stations étaient partiellement affectées cet après-midi, et deux (dans le Gard et les Bouches-du-Rhône) étaient totalement à court de carburant.

16H59

Le tribunal de Toulouse a déclaré «illégal» le blocage de la Socamil, la centrale d'achat régionale de Leclerc dans la banlieue de Toulouse.

Une ordonnance interdit «à toute personne d'empêcher ou de gêner directement ou indirectement l'accès à ce site». «5.000 tonnes de marchandise avaient été bloquées par jour, mettant au chômage technique 400 employés», a expliqué l'avocat de la Socamil Stéphane Ruff.

En cas de nouveau barrage, toute personne identifiée sera «condamn[ée] à 1.000 euros par heure de blocage».

16H44

La CFDT Route, premier syndicat du transport routier, a annoncé qu'elle n'appelerait pas ses adhérents à rejoindre les gilets jaunes, contrairement à Force Ouvrière.

L'Union fédérale route de la CFDT «continuera à défendre farouchement le pouvoir d'achat des salariés», peut-on lire dans un communiqué. Le syndicat dit attendre «du gouvernement une action immédiate de rétablissement d'un dialogue normalisé» et demande une rencontre avec la ministre des Transports Elisabeth Borne.

16H15

A Sochaux, dans le Doubs, l'usine PSA était à l'arrêt cet après-midi, certaines pièces ayant été bloquées dans le sud-ouest de la France par les barrages.

Les lignes de montage des Peugeot 308, 3008 et de l'Opel Grandland étaient totalement à l'arrêt. Selon la direction, il s'agit de pièces pour le ferrage, de batteries et d'amortisseurs, qui venaient d'Espagne. Les camions qui les transportent sont bloqués entre Bordeaux et Guéret.

Neuf cents véhicules n'ont pas été fabriqués ce mercredi après-midi, et pas moins de 1.600 employés étaient en arrêt forcé.

15H34

Au beau milieu d'une séance à l'Assemblée nationale, le député non-inscrit Jean Lassalle a enfilé un gilet jaune, provoquant une brève suspension.

«Retirez ce gilet !», lui a alors lancé le président Richard Ferrand (LREM), à plusieurs reprises. Les huissiers se sont alors rapprochés de l'élu des Pyrénées-Atlantiques, mais ce dernier n'a pas immédiatement accepté de retirer son gilet.

Jean Lassalle en gilet jaune à l'Assemblée pic.twitter.com/ZJY6c16jCo — CNEWS (@CNEWS) 21 novembre 2018

13H39

Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi, en ouvrant le conseil des ministres, que «la sévérité sera(it) de mise» contre «des comportements inacceptables» lors des manifestations des «gilets jaunes», a indiqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. «Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre mais il y a aussi eu des comportements inacceptables. Il faut être intraitable sur l'ordre public. Nous ne pouvons accepter les deux personnes décédées, les blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre, ni les propos racistes, antisémites ou homophobes», a-t-il ajouté devant la presse.

13H30

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a annoncé que trente membres des forces de l'ordre, 16 policiers et 14 gendarmes, ont été blessés à la Réunion en intervenant contre les violences urbaines qui frappent l'île paralysée par les «gilets jaunes». Un premier bilan communiqué dans la matinée par la préfecture de la Réunion faisait état de 16 blessés, dont un commandant du GIPN qui a eu une main arrachée lors de l'explosion accidentelle d'une grenade dans son véhicule alors qu'il était caillassé par de jeunes manifestants.

12h14

Des internautes d'indignent sur Twitter des dégâts occasionnés.

Voilà ce qu’il laisse après leur passage, vraiment j’ai une haine profonde contre eux, vous avez complètement desservi votre cause félicitations pour ce temps perdu et merci pour l’argent que l’on va devoir sortir de notre poche pour réparer tout ça #GiletsJaunes pic.twitter.com/xS8w4sTsQT — Alix (@17things_) 21 novembre 2018

09h53

Le réseau autoroutier demeure toujours en partie paralysé par les «gilets jaunes».

#Manifestations : point de situation de 9h00 sur le réseau VINCI Autoroutes : https://t.co/7y0c63taH3 . Informations en temps réel : https://t.co/nro3wLKuKj pic.twitter.com/dXz7nqMoLc — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 21 novembre 2018

09h49

Des manifestants bloquent l'entrée de la préfecture de l'Indre depuis 9h30 à Châteauroux.

09h19

Le président du conseil régional de La Réunino Didier Robert a annoncé le gel pour tois ans de la taxe spéciale sur la consommation de carburant.

09h02

Bilan revu à la hausse à la Réunion. 16 policiers (dont 1 gravement) et non 9 ont été blessés cette nuit sur l'île.

08h47

Spectacle de désolation au péage de Virsac (Gironde)

#21Novembre #Virsac Chaussée détériorée, cabines, panneaux de signalisation et glissières de sécurité vendalisés. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre sur le terrain pour dégager la chaussée.



gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine pic.twitter.com/nuzoXih7EH — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) 21 novembre 2018

08h44

Député du Gard RN, l'avocat Gilbert Collard a annoncé qu'il manifestera samedi à Paris aux côtés des gilets jaunes.

08h41

Nuit tendue à la Réunion. 9 policiers ont été blessés lors d'affrontement avec des casseurs en marge de la mobilisation des gilets jaunes.

08h17

Selon un témoignage recueilli par France Bleu, des automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture bloqués avec des enfants sur l'A10 sur le Pont de la Dordogne.

07h22

En Dordogne, des blocages et des barrages filtrants ont été signalés notamment à Trelissac et sur la rocade de Bergerac.

07h14

Après les dégradations occasionnées par les «gilets jaunes», une partie de l'A47 a dû être fermée cette nuit pour procéder à des travaux, explique Le Progrès.

06h56

La préfecture de la Manche communique sur les points de blocage du jour.

#21novembre 6h30 - points de filtrage dans la Manche.



NORD COTENTIN



Les Pieux



CENTRE MANCHE



Condé-sur-Vire > Échangeur 1



Torigni-sur-Vire > Carrefour detourbe



La Haye du Puits



Bréhal > giratoire



Villedieu-les-Poeles > A84 Échangeurs 37 et 38



SUD MANCHE



Avranches > Montcreton — Préfet de la Manche (@Prefecture50) 21 novembre 2018

06h40

Pendant ce temps sur Facebook, l'appel à manifester samedi à Paris rencontre un certain succès. 30.000 personnes souhaitent y participer, 200.000 s'y sont dits «intéressées».

06h34

C'est parti pour une nouvelle journée de contestation face à la politique fiscale du gouvernement d'Edouard Philippe. En Seine-Maritime, les «gilets jaunes» restent mobilisés.

20H11

Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a dénoncé une «situation intolérable» sur l'île de la Réunion, avec des «violences urbaines».

«Ces violences sont le fait de bandes de jeunes gens qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes», a-t-elle précisé, promettant une «réponse ferme de l'Etat».

Depuis quatre jours, l'île est en proie à une flambée de violences avec le mouvement des gilets jaunes, et les autorités ont mis en place un couvre-feu la nuit dans la moitié des communes de l'île.

19H

Un deuxième mort est à déplorer en marge des blocages. Il s'agit d'un motard qui avait percuté une camionnette lundi dans la Drôme à l'approche d'un barrage de «gilets jaunes».

Lundi dernier vers 7H30, le motard avait remonté par la gauche une file de voitures d’un bouchon causé par un barrage filtrant de «gilets jaunes» sur la N7 à Portes-lès-Valences. Il n'avait pas réussi à éviter la camionnette en train de faire demi-tour pour contourner le barrage. Dans un état grave à la suite de l'accident, le motard est décédé ce mardi après-midi à l’âge de 27 ans.

18H22

La manifestation prévue samedi place de la Concorde doit être déclarée, a rappelé le Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement.

«Pour manifester en France, il faut déclarer un projet de manifestation. Et ce n'est pas du tout accessoire, c'est important parce que ça permet notamment de sécuriser une manifestation», a-t-il expliqué. «Elle permet, cette règle, que les manifestations se passent bien. Nous n'avons [...] aucune intention de réprimer ou de diminuer en quoi que ce soit la liberté d'expression ou la liberté de manifestation. Mais nous voulons que cette liberté s'exprime dans le cadre de la loi, dans le respect de l'ordre public», a conclu le chef du gouvernement.

17H20

La fédération FO des transports et de la logistique a appelé mardi ses adhérents et sympathisants à rejoindre le mouvement des gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat. Elle envisage même de durcir le ton, avec un appel à la grève.

«Nous sommes aussi des citoyens», a déclaré Patrice Clos, secrétaire général de la confédération Force ouvrière dans un communiqué. «On appelle à venir renforcer les mouvements existants», a-t-il ajouté.

FO est le premier syndicat du secteur à appeler à la mobilisation.

15H38

L’opposition dénonce une volonté de «pourrissement» du gouvernement. «Ce qui est en train de se passer est très grave et irresponsable de la part du gouvernement. Le gouvernement a décidé de jouer le pourrissement. On sait la conséquence que cela peut avoir : une certaine forme de radicalisation», a affirmé le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, lors d'une conférence de presse.

15H02

Des affrontements ont eu lieu à la mi-journée dans le centre-ville de Perpignan entre les forces de l'ordre et des lycéens qui disent soutenir le mouvement des «gilets jaunes», selon France Bleu Roussillon. Environ 400 lycéens ont bloqué ce matin l'entrée du lycée Arago à l'aide de poubelles auxquelles ils ont mis le feu.

14h19

Parmi les blocages à signaler :

L’accès à l’autoroute 7 (A7) reste très difficile dans le Vaucluse près d’Avignon et d’Orange.

Une opération de filtrage est également en cours à, Aix-en-Provence au niveau d’un péage de l’A8.

En Gironde, l’A10 et la nationale 10 (N10) sont fermées au niveau de Saint-André-de-Cubzac.

14H02

Les principaux dépôts pétroliers ciblés par les manifestants se trouvent :

A Port-la-Nouvelle (Aude), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Frontignan (Hérault), Portes-lès-Valence (Drôme) et Valenciennes (Nord).

En Corse, le blocage du dépôt de Lucciana a entraîné une ruée des automobilistes dans les stations-service de la région bastiaise, qu’il approvisionne.

13H56

Sur l'île de la Réunion, où 35 barrages étaient encore dressés à la mi-journée, un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes où les écoles sont restées fermées mardi à la suite d'une nouvelle nuit de violences.

12h56

«On vit un moment d’inquiétude parce qu’on se fait engueuler, parce que la situation est tendue. C’est difficile« du fait de «la transformation qu’on a engagée» mais «je pense que nous gagnerons collectivement par la cohérence, la constance et la détermination», a de son côté déclaré le Premier ministre Edouard Philippe à la réunion de groupe des députés LREM.

12h47

«Le gouvernement est actuellement confronté à des protestations. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain», a dit depuis la Belgique Emmanuel Macron lors d'un débat en compagnie du Premier ministre belge Charles Michel.

12h36

Six personnes ont été interpellées pour jets de projectile à Langueux (Côtes-d'Armor) après des débordements en marge d'une manifestation des «gilets jaunes».

12h07

Marine Le Pen décoche une flèche au ministre de l'Intérieur sur Twitter.

Il faut rappeler que la quasi-totalité des blessés l’ont été par des inconscients criminels qui ont foncé sur des #GiletsJaunes et des policiers. En inversant les responsabilités, @CCastaner ajoute l’injustice à l’injustice et radicalise le mouvement. Que cherche-t-il ? MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 novembre 2018

11h11

10h34

Elles font le tour du Web depuis samedi. Deux soeurs dominicaines ont été filmées dansant quelques instants avec des manifestants.

10h25

Un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes de La Réunion où les écoles sont restées fermées mardi à la suite d'une nouvelle nuit de violences en marge du mouvement des "gilets jaunes". "C'est une mesure forte, inédite, elle me paraît adaptée à la situation, à cette menace que nous devons combattre", a annoncé le préfet de La Réunion, Amaury de Saint Quentin.

10h21

Le barrage empêchant l'accès au dépôt de Lespinasse a été levé indique La Dépêche du Midi.

10h03

L’automobiliste de 41 ans qui avait renversé un policier en forçant un barrage de gilets jaunes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Grasse (Alpes-Maritimes).

09h39

La carte des blocages affectant le trafic routier ce mardi est disponible.

09h23

Le dépôt pétrolier de Frontignan est bloqué par des manifestants. 300 CRS sont mobilisés pour les déloger.

09h15

Au 4e jour, les barrages persistent toujours.

Ce matin, sur la RN165, entre Vannes et #Auray, une opération escargot est menée ce mardi, au niveau de Brec’h, en direction de #Vannes https://t.co/zx3YDoehat #giletsjaunes pic.twitter.com/go60Hxa7aX — Actu Morbihan 56 (@ActuMorbihan) 20 novembre 2018

08h12

France 3 se fait écho de premières pénuries d'essence consécutives aux blocages de dépôts de carburants. Plusieurs stations de l'Hérault sont notamment concernées.

08h07

Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues pour débloquer l'accès au au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, au sud de Rennes, et libérer la circulation sur la route Rennes-Angers

07h53

«On voit bien aujourd'hui qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui pour l'essentiel était bon enfant samedi. On voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes, qui vont dans tous les sens», a déclaré sur France 2 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

07h37

La police a procédé à des jets de gaz lacrymogène et à des interpellations ce matin à Caen. Dans la région, on dénombre encore plusieurs barrages à Bayeux, Vire et Lisieux.

07h31

Ce matin, de nouveaux barrages filtrants ont été installés sur l'A16 à Calais. Sur l'A25, une vingtaine de poids lourds occupent les voies de circulation.

07h28

Depuis samedi, la mobilisation est forte sur l'île de la Réunion, avec parfois de violents débordements. Conséquences : les écoles et les crèches ont été fermées pour la journée. Des renforts de gendarmes sont arrivés depuis Mayotte.

06h46

Plusieurs dépôts pétroliers sont toujours ciblés comme à Port-la-Nouvelle (Aude), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Frontignan (Hérault), Portes-lès-Valence (Drôme), Valenciennes (Nord) et Lucciana (Corse).

06h39

Sur les autoroutes A7, A8, A9, A10, A20, A28, A61, A62 et A71, les automobilistes rencontraient encore des difficultés à circuler lundi soir.

06h32

Les blocages reprennent ce matin notamment dans la Somme et le Maine-et-Loire.

Les opérations de filtrages ont repris ce matin à Flixecourt sur la D1001 #giletsjaunes #Amiens pic.twitter.com/Nb99381nqH — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) 20 novembre 2018

06h25 :

Selon les informations du Parisien reprises par l'AFP, quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi. Ils projetaient de commettre un attentat samedi 17 novembre. «Ca va saigner le 17 novembre», avait écrit l'un des 4 interpellés dans un sms envoyé à sa compagne.

23H01

Le député européen Yannick Jadot a condamné ceux qui «attisent» la «colère» des Français hostiles à la hausse de la taxation des carburants, jugeant qu'il y a eu des comportements «inadmissibles» dans les manifestations des gilets jaunes. «Quand on est un responsable politique, notre honneur, c'est de répondre aux colères, ce n'est pas de les attiser», a-t-il affirmédans l'émission «Audition publique».

«Il y a eu dans ces manifestations des comportements absolument inadmissibles, homophobes, xénophobes», a-t-il déploré. Interrogé sur la position de fermeté adoptée dimanche par le Premier ministre, Yannick Jadot a rappelé qu'il était favorable à l'augmentation des taxes sur les carburants au rythme décidé par le gouvernement. Mais il a aussi jugé «totalement aberrant» que le gouvernement n'ait eu aucune nouvelle mesure à proposer pour accompagner la transition énergétique.

20H19

«Je demande solennellement, mais fermement, à ceux et celles qui veulent manifester de continuer à manifester s'ils le veulent, mais sans chercher à bloquer et à atteindre la liberté de chacune et chacun», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point presse.

«Les opérations de déblocage vont donc se poursuivre dans les heures qui viennent», a-t-il ajouté, précisant avoir demandé aux préfets et aux forces de l'ordre de «veiller à dégager systématiquement, mais méthodiquement, sans confrontation, les dépôts pétroliers et les sites sensibles».

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, à propos des gilets jaunes : « J’en appelle à la responsabilité et au respect mutuel » https://t.co/pMaI6MWbkV pic.twitter.com/VtnW633deU — CNEWS (@CNEWS) 19 novembre 2018

19H33

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a estimé que le mouvement des gilets jaunes «risqu[ait] de durer parce que le mécontentement est profond», mais il a précisé que le gouvernement n'avait «pas le droit de céder» sur la transition énergétique.

«Céder sur la transition énergétique serait une responsabilité historique vis-à-vis des générations qui nous succèderont, et là on n'a pas le droit de céder», a-t-il insisté face à la presse en marge du Conseil municipal.

«Je pense que le gouvernement ferait bien d'être plus attentif à la situation des retraités. Il faut se montrer attentif à la situation des plus fragiles», a-t-il estimé, assurant toutefois que «le gouvernement est sensible à ce que disent les gilets jaunes».

18H54

A Strasbourg, un «gilet jaune» a été condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal correctionnel, pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «entrave à la circulation».

Ce soudeur, âgé de 32 ans, était poursuivi pour avoir formé une chaîne humaine sur l'autoroute A35 à Strasbourg samedi, et pour avoir traversé le terre-plein central avec quatre autres manifestants.

18H00

Après les organisations professionnelles, c'est le patronat qui a appelé les gilets jaunes à «l'apaisement».

«Nos entreprises sont totalement concernées par la hausse des prix des carburants et je comprends le mécontentement exprimé par les 'gilets jaunes'», a ainsi assuré Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P). «Néanmoins, le pire serait d'organiser un blocage de l'économie et d'aggraver la situation générale, a-t-il ajouté, appelant «à cesser toute action de blocage qui conduirait à mettre en danger nos entreprises». «Les chefs d'entreprise de proximité et leurs salariés ont un besoin impératif de se déplacer, le plus souvent en véhicule», a également affirmé Alain Griset.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a quant à elle déclaré que ces blocages ne sont pas «sans conséquence» pour «le monde économique». Elle a regretté que les entreprises «fassent les frais d'une situation dont elles ne sont en rien responsables».

17H20

Le pont d’Aquitaine a été évacué par les forces de l’ordre. En quelque minutes, près de 200 gilets jaunes ont quitté la zone. Les manifestants ont joué toute la journée au jeu du chat et de la souris avec les forces de l’ordre. C’est la troisième évacuation de ce pont enjambant la Garonne qui est un important point de passage sur la rocade périphérique bordelaise.

Le pont d’Aquitaine évacué par les forces de l’ordre https://t.co/nuqu957NTM pic.twitter.com/Iba42Zzzmd — CNEWS (@CNEWS) 19 novembre 2018

16H55

Les transporteurs routiers ont indiqué ce lundi qu'ils ne souhaitaient pas être associés au mouvement des gilets jaunes, même si ils approuvent certaines des revendications du mouvement.

«Les organisations professionnelles entendent rappeler que les entreprises de transport ont pris leurs responsabilités en ne se joignant pas au mouvement. En effet, même si celles-ci comprennent les motivations des manifestants, leur situation économique tendue ne leur permet pas de perdre des journées de travail», a expliqué la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) dans un communiqué.

16H26

En appelant à manifester samedi 24 novembre, les «gilets jaunes» risquent de court-circuiter la marche organisée par le collectif #NousToutes contre les violences sexuelles et sexistes. Un évènement organisé depuis plus de deux mois, contrairement à ce qu'affirme une rumeur avançant qu'il s'agit d'un «complot» pour étouffer le mouvement des gilets jaunes.

Putain je viens de voir un événement Facebook #GiletJaune samedi 24 à Concorde...



S’il vous plaît n’y participez pas, c’est le jour de #NousToutes ça fait plus de 2 mois que cette date a été choisie et c’est un mouvement très important qui ne doit pas éclipsé dans les médias. — bien joué ma p’tite gueule (@ChijireTakami) 19 novembre 2018

15h47

Un homme aurait été renversé par un automobiliste qui a forcé le passage à Langon, selon les Gilets jaunes.

Attroupement autour d'un homme blessé, renversé par un automobiliste qui a forcé le passage selon les Gilets jaunes. #Langon #giletsjaunes pic.twitter.com/1IlGsyqCrL — Tiphanie Naud (@TiphanieNaud) 19 novembre 2018

15h21

31 barrages restaient en place à La Réunion à la mi-journée, après une nuit marquée par des violences urbaines.

Six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés lors d'interventions, et 19 personnes ont été interpellées, 51 depuis samedi, selon la préfecture, qui a précisé avoir demandé des renforts à Paris.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a lancé sur la chaîne Public Sénat un «appel au calme» et à la «responsabilité» de chacun alors qu'«autour de ces manifestants qui disent leur colère, leur angoisse, leurs demandes, un certain nombre de jeunes ou moins jeunes en profitent pour faire de la casse».

Sur toute l'île lundi à 14H00 (11H00 à Paris), la Direction régionale des routes recensait 31 barrages, dans une ambiance tendue sur la plupart des sites, avec notamment des jets de pierres, des feux de poubelles, de pneus ou de palettes.

La plupart des écoles de l'île et l'université restaient fermées, comme le conseil départemental et les chambres consulaires, et les transports en commun n'étaient pas assurés.

Le dépôt de carburant de l'île est bloqué, a précisé Mme Girardin, disant craindre «très vite des problèmes de ravitaillement» qui «pourraient toucher l'aéroport».

14H04

En visite d'Etat en Belgique, Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet des «gilets jaunes», «surtout quelques heures après la déclaration du Premier ministre», qui avait évoqué la question dimanche soir au JT de France 2. Le chef de l'Etat s'exprimera «en temps voulu».

12h41 :

Certains automobilistes semblent avoir trouvé la parade pour passer les barrages...

Péage de narbonne Sud blocage . Des automobilistes solidaires font un geste ils s arrêtent et offrent des croissants #giletsjaunes11 pic.twitter.com/WBVs57ry2Z — L'Indep Narbonne (@Narbonne_lindep) 19 novembre 2018

12h23 :

Intervention des forces de l'ordre en Gironde.

#19novembre Les forces de l'ordre sont intervenues sur le #PontAquitaine. Les agents de la DIRA ont commencé les opérations de nettoyage de la chaussée dans le sens Paris-Bordeaux suite aux nombreux dégâts causés. — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) 19 novembre 2018

10h41 :

Sur certains blocages, des routiers sont venus prêter main forte aux «gilets jaunes».

À Samazan, le mouvement s'est durci ce lundi matin sous l'impulsion des routiers, venus en nombre dès 7 heures #GiletsJaunes pic.twitter.com/zVpb5I9FRy — Elodie Viguier (@elodieviguier) 19 novembre 2018

10h12 :

Nouvelles tensions entre manifestants et automobilistes...

#giletsjaunes les esprits s’échauffent au rond point de la Valoine pic.twitter.com/238ZZL8Ens — Thomas Jouhannaud (@TomJouhannaud) 19 novembre 2018

09h21 :

L'évènement «Acte 2 : toute la France à Paris!» a été lancé sur Facebook. Il invite les «gilets jaunes» de toute la France à se mobiliser à Paris. 20.000 internautes ont déjà annoncé s'y rendre.

09h08 :

Un nouveau «gilet jaune» a été grièvement blessé cette nuit. Le manifestant de 25 ans a été touché au bassin et aux jambes à Saint-Dizier.

08h59 :

A Remoulins (Gard), certains «gilets jaunes» rendent gratuit l'accès à un péage sur l'A9.

Le mouvement des #GiletsJaunes au rond point du Péage Autoroute #A9 sur Ville de Remoulins se poursuit avec en plus le péage de Remoulins : GRATUIT. #VINCIAutoroutes #Radio1077 #WazeGard pic.twitter.com/mMl8oiUhwt — Radio RG30 (@RadioRG30) 19 novembre 2018

08h50 :

L'ancien candidat à la présidence de la République Philippe Poutou croit en la force du mouvement.

Les #giletsjaunes seraient-ils en train de faire ce que le mouvement syndical n’avait pas réussi ? Un mouvement surprenant, qui se prolonge, originale dans sa forme, qui exprime clairement détermination et colère contre le gouvernement. Une mobilisation générale devient possible. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 19 novembre 2018

08h41 :

Une vidéo publiée sur Twitter montre des manifestants proférer des insultes racistes à l'encontre d'une automobiliste à Cognac. La police a remis le dossier au procureur de la République.

08h11 :

Vigilance si vous êtes dans la Manche, de nombreux points de blocage persistent ce matin. C'est le cas aux entrées de Cherbourg ou sur l'A84 (échangeur de Guilberville).

08h07 :

Une dizaine de dépôts de carburants est bloquée par les «gilets jaunes», indique Benjamin Cauchy, porte-parole du mouvement. «On veut désormais bloquer les raffineries et les dépôts industriels pour avoir un impact économique», a-t-il dit sur RMC.

07h58 :

L'accès au rond-point Picot à #chalons (sortie Verdun-Ste Menehould) est totalement bloqué depuis la RN44. #routiers et #giletsjaunes sont sur le pont depuis 3 heures ce matin. Ça bouchonne sur la RN44 et les axes alentour via @UnionArdennais pic.twitter.com/GkqisgY6Ui — ascoursier (@annesocoursier) 19 novembre 2018

07h56 :

A Perpignan, les «gilets jaunes» sont mobilisés au niveau des péages sud et nord de la ville.

07h40 :

Face aux perturbations, une partie des transports scolaires a été suspendue par le Conseil régional du Vaucluse. De gros bouchons se sont créés entre Carpentras et Avignon.

07h29 :

07h11 :

A Maubeuge, nos confrères de la Voix du Nord se font écho d'un barrage à hauteur d'un rond-point.

Comme prévu, les routiers s’unissent aux #giletsjaunes et bloquent ce matin le rond-point de la SAVDA, principale porte d’entrée de #Maubeuge pic.twitter.com/ZRR9W1i84O — VDN Maubeuge (@VDNMaubeuge) 19 novembre 2018

7h01 :

Malgré le froid, des centaines de gilets jaunes ont passé la nuit aux quatres coins du pays.

Les gilets jaune ont passé la nuit sur le rond point de Capecure et du Casino a #BoulognesurMer #17novembre #Giletsjaunes pic.twitter.com/vOUDIfBBxD — Victoire Haffreingue (@VictoireHM) 19 novembre 2018

06h57 :

D'importantes perturbations signalées sur Twitter à Bordeaux.

06h54 :

06h51 :

La Réunion continue, elle aussi, d'être touchée.

Après une nuit très agitée, #LaReunion est encore paralysée ce lundi. Quasi impossible de se déplacer à cause des barrages https://t.co/GbTnXngpVd #giletsjaunes pic.twitter.com/0y9v1AyvdD — Anaëlle Grondin (@AnaelleGrondin) 19 novembre 2018

06h49 :

Ca coince aussi pour entrer sur l'A9 à Nîmes :

Un barrage filtrant installé par un petit groupe de gilets jaunes ralentie la circulation pour entrer sur l'A9 au rond-point kilomètre delta à Nîmes. #GiletsJaunes #19novembre @nimes pic.twitter.com/ZLZsRGC7Zt — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) 19 novembre 2018

06h38 :

Des gilets jaunes perturbent le trafic à Larivière au niveau du péage de Fontaine sur l'A36.

06h35 :

Autres perturbations constatées. Elles concernent la circulation sur le pont de Tancarville et la RN 106 à Alès.

06h30 :

Les gilets jaunes entrent ce lundi dans leur 3e journée de mobilisation contre la politique économique menée par le couple exécutif. Les blocages se poursuivent. Plusieurs autoroutes font l'objet de barrages filtrants : A36 à Larivière, A6 au niveau du péage de Limas, A35 à Roppenheim. Le pont d'Aquitaine et l'A16 à hauteur de Calais sont fermés.