Anne Hidalgo va accélérer en vue des élections municipales de 2020

A un peu plus d’un an des municipales du printemps 2020, Anne Hidalgo va franchir ce jeudi une nouvelle étape en vue de la candidature à sa réélection.

Jean-Louis Missika, adjoint à l’urbanisme et l‘un des piliers de sa majorité, doit en effet annoncer lors d'une conférence de presse vers midi que le mouvement de soutien à l’élue socialiste «Dès demain Paris en commun» va se constituer en association.

Un acte qui va permettre de structurer la mobilisation afin de faire émerger des idées, en «accueillant toutes les réflexions sur ce que pourrait être le projet de mandature 2020-2026», explique-t-on dans l’entourage de la maire.

Pour les collecter, un site internet va être lancé et des réunions régulières seront organisées. Ces espaces de dialogues seront ouverts à tous, élus, adhérents de partis politiques ou personnes de la société civile.

La maire pas encore officiellement candidate

Depuis un an environ, des cafés-débats avaient déjà lieu tous les mois, parfois en présence d’Anne Hidalgo, pour, selon un proche, «discuter de l’action de la ville et des attentes de chacun».

Mais pour se déclarer officiellement candidate, la maire attend peut-être d’en savoir plus sur ses futurs adversaires. Or, pour l’instant, LREM compte pas moins de six postulants, tandis qu’aucun n’a encore réussi à émerger du coté de LR.