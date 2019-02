Doc Gynéco se dit «OK pour aider» le député Joachim Son-Forget aux européennes

Une nouvelle alliance semble se nouer à l'approche des élections européennes. Et elle est relativement inattendue : elle lie le député ex-LREM Joachim Son-Forget au rappeur Doc Gynéco.

Les deux acolytes se sont d'abord affichés dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux le jeudi 31 janvier. «Doc Gynéco, Joachim Son-Forget aux européennes ? Chiche ?», ont-ils lancé.

Quelques jours plus tard, l'auteur de «Viens voir le docteur» a publié une longue lettre sur son compte Facebook, dans laquelle il semble s'adresse à l'ancien député.

«OK»

«Donc je suis OK pour t'aider», peut-on lire dans le texte relativement énigmatique. «Seulement ça va dépendre de comment l'on gère la situation. Ok», répète-t-il, avant d'ajouter qu'il possède «quelque chose d'extraordinaire en [lui]».

Joint par Franceinfo, Doc Gynéco a confirmé sa collaboration avec Joaquim Son-Forget, qui a fondé son propre parti JSFEE (acronyme de «Je suis Français et Européen»). Ce dernier est par la suite entré en contact avec le «gilet jaune» Éric Drouet, pour lui proposer un «déjeuner». «Depuis que j'ai quitté LREM c'est chaud mais il y a un truc à tenter [...]. Si on se fait confiance je ne vous trahirai pas», assure l'ancien député dans un message. Le but des deux hommes : organiser une rencontre entre Éric Drouet et le président de la République Emmanuel Macron.

Le wtf est total : "Bonjour eric c est le depute son-forget, qui a quitte en marche en fracas en fin d année. Je voulais te proposer qu on se voie semaine pro avec doc gyneco" https://t.co/bAnTW8LW0j pic.twitter.com/ZLkXAYWE3U — Vincent Glad (@vincentglad) 2 février 2019

Toujours au micro de Franceinfo, le rappeur n'a toutefois pas évoqué une éventuelle candidature aux européennes : «Moi je suis un accompagnateur et je ferais ce que Joachim et Éric Drouet auront envie que je fasse. L'important, pour moi, c'est vraiment de négocier, de les emmener à la table des négociations avec Macron», a-t-il conclu.