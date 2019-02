Un mort et deux pompiers grièvement blessés dans un incendie à Aulnay-sous-Bois

Un violent incendie s'est déclaré ce jeudi 21 février, dans la matinée, dans un immeuble situé rue de Savigny à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une personne âgée est morte et deux pompiers ont été grièvement blessés, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place.

Le feu est parti du deuxième étage d'une tour, qui en compte quatorze. L'incendie, qui s'est déclenché vers 7 heures du matin, a été circonscrit en milieu de matinée. Il serait «parti du lit d'une personne médicalisée», a expliqué le ministre.

C'est en tentant de faire sortir cette personne âgée, finalement décédée dans l'incendie, que les deux pompiers, âgés de 20 et 21 ans, ont été «grièvement brûlés», ont expliqué les pompiers.

Le pronostic vital de l'un des deux soldats du feu, brûlé à plus de 60%, est engagé. Quant au second, il a été blessé aux mains. Tous deux ont été évacués par hélicoptère et transportés en urgence à l'hôpital.

#Intervention en cours à @AulnaySousBois. Plusieurs sauvetages effectués. 2 sapeurs-pompiers de Paris grièvement blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital. — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 21 février 2019

140 pompiers et 50 engins ont été dépêchés sur place pour lutter contre les flammes. Plusieurs sauvetages ont été effectués.