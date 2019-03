Gilets jaunes, en direct : 39.300 manifestants samedi en France, dont 4.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Pour cette 16e journée de mobilisation, de nouvelles manifestations sont prévues à Paris et en région.

Lors de l'acte 15, près de 47.000 manifestants ont défilé dans toutes la France, contre 41.500 le 16 février dernier.

20h22

Le député de La France Insoumise Loïc Prud'homme a accusé samedi la police de l'avoir matraqué alors qu'il quittait une manifestation des gilets jaunes à Bordeaux, le préfet de Gironde répondant que les forces de l'ordre avaient «correctement fait leur travail».

19H34

Environ 39.300 gilets jaunes ont manifesté dans toute la France, dont 4.000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur fournis au terme du seizième samedi de mobilisation de ce mouvement social, marqué par quelques heurts en régions.

Pour cet acte 16, la mobilisation était moins importante que samedi dernier, où les autorités avaient dénombré 46.600 manifestants, dont 5.800 dans la capitale. Les chiffres officiels sont régulièrement contestés par les gilets jaunes.

19h14

A Paris, 28 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

18h00

A Nantes, la situation est toujours tendue. Selon une source policière, 1.800 manifestants ont été dénombrés vers 17H00. Trois personnes ont été interpellées, selon la direction départementale de la sécurité publique.

Vers 17h30, le bilan était de trois ou quatre blessés légers, d'après un bilan provisoire de la préfecture.

Les premières violences entre protestataires et forces de l'ordre ont éclaté dès le début de la manifestation vers 14h00.

17h40

Environ 2.000 personnes ont participé samedi à la manifestation des gilets jaunes à Lyon. Elle a donné lieu à quelques échauffourées avec les forces de l'ordre.

Parti du Palais de justice dans le 5e arrondissement, le cortège a grossi le long du parcours. Après quelques premiers échanges de projectiles entre militants radicaux et forces de l'ordre, la situation s'est tendue aux abords de la place Bellecour, en plein centre-ville, quand des manifestants ont tenté de forcer un barrage de gendarmes mobiles pour accéder à une artère commerçante.

Des tirs de gaz lacrymogènes ont dispersé la foule, repartie ensuite défiler sur les quais du Rhône en direction de l'autoroute A7, comme lors des dernières manifestations, achevées dans la confusion.

16h50

Des échauffourées ont éclaté dès le début de la manifestation des gilets jaunes à Nantes, lieu choisi ce samedi pour la manifestation régionale, selon la préfecture.

Vers 16h00, la situation était toujours tendue devant la préfecture, avec l'utilisation de canons à eau et de LBD (lanceurs de balles de défense), ont constaté des journalistes de l'AFP.

16h30

A 14h00, le ministère de l'Intérieur comptabilisait 5.600 manifestants dans toute la France, dont 1.320 à Paris. La semaine dernière à la même heure, 11.600 personnes dont 4.000 dans la capitale, avaient été recensées.

15h21

Des «gilets jaunes» ont envahi la gare de Bordeaux Saint-Jean.

A Paris, 9 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

12h00

Une série de manifestations est prévue dans les grandes villes de France. A Bordeaux, Marseille, Lyon ou encore Paris, les gilets jaunes ont répondu à l'appel.

Vendredi 1er mars

18h49

Les quatre conférences thématiques nationales réunissant les corps intermédiaires - syndicats, élus et associations -, dans le cadre du grand débat se tiendront les 11 et 13 mars à Paris, ont indiqué les services de la consultation. Le 11 mars se tiendront les conférences Transition écologique au ministère de l'Écologie et Démocratie et citoyenneté au ministère de la Justice. Le 13 auront lieu celles sur Fiscalité et dépenses publiques à Bercy et Organisation de l'État et des services publics au ministère de la Cohésion des territoires.

13H53

Emmanuel Macron a appelé vendredi à un «retour au calme», estimant que le mouvement des «gilets jaunes» n'était «plus compréhensible par bon nombres de citoyens», à la veille de l'acte 16 de ce mouvement réclamant une meilleur justice sociale et fiscale. Interrogé par des élus locaux réunis à Bordeaux pour le grand débat et qui prônent un recours à l'interdiction de manifestations ou à l'état d'urgence, le président Macron a expliqué pourquoi il avait écarté cette possibilité.

«On ne décide pas un état d'urgence quand on a des tensions sociales dans son pays, cela aurait été une erreur», a répondu le président. Quant à l'interdiction de manifester, «cela n'aurait pas permis d'apaiser» les tensions. «Le pays a besoin d'un retour au calme» car «la situation que nos vivons n'est plus comprehensible par nombre de nos concitoyens» a déclaré le président. «J'espère que les semaines qui viennent premettront de voir une décrue» car «à la fin c'est la négation de la démocratie» a-t-il poursuivi. «Chacun doit revenir à la raison», a-t-il encore déclaré, adoptant un ton moins sévère que mardi, lorsqu'il avait fait un lien direct entre manifestants et casseurs.

11H45

Emmanuel Macron, en visite à Bordeaux, rencontre une cinquantaine d'élus de la Gironde, dans le cadre du Grand débat national, alors qu'une centaine de «gilets jaunes» sont rassemblés place Pey-Berland dans le centre-ville.

10H30

Emmanuel Macron et Alain Juppé se sont retrouvés autour d'un petit-déjeuner, peu avant 9h.

09H56

Alain Juppé va ouvrir les discussions dans le cadre du grand débat national, devant une cinquantaine d'élus de la région. Le débat, qui s'ouvrira à 10 heures, est prévu pour durer jusqu'à 13 heures, heure du départ du président de la République.

09H02

Les «gilets jaunes» préparent leur 16e samedi de mobilisation et voient les choses en grand dans certaines villes, notamment à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, Caen ou encore Montpellier.

Jeudi 28 février

20h35

Une femme interpelle le chef de l'Etat, souhaitant lui remettre un collier en forme de gilet jaune. Il s'agit de «faire un geste pour dire : "je vais vous entendre et je vais vous écouter"», a-t-elle argué. Et de poursuivre : «vous n'avez pas envie de nous entendre».

Quelques minutes plus tard, alors que cette gilet jaune répondait à la presse, Emmanuel Macron l'a interpellé à son tour, lui demandant de respecter le débat.

Grand Débat à Pessac : Emmanuel Macron a été interpellé par une Gilet Jaune qui est ensuite allée répondre aux questions des médias, ce qui n'a pas plu au président de la République pic.twitter.com/WAv2EwJSom — CNEWS (@CNEWS) 28 février 2019

20h05

Après une visite surprise dans un centre social à Bordeaux, Emmanuel Macron s'invite au débat féminin organisé par la secrétaire d'Etat à l'Egalité Femmes-Hommes Marlène Schiappa.

16h02

Le marathon de Bordeaux, prévu le samedi 27 avril, a été reporté au 26 octobre par la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine pour des «raisons de sécurité» en raison des manifestations des «gilets jaunes», a indiqué jeudi Bordeaux Métropole.

09H45

Un «gilet jaune» a été condamné à trois ans et trois mois de prison ferme à Caen, et écroué notamment pour des violences sur des CRS lors des manifestations de janvier dans la capitale normande, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. «C'est une peine lourde. Le contexte social et la politique de répression au niveau national ne servent pas les dossiers des 'gilets jaunes' d'une manière générale», a estimé à l'AFP son avocate Me Floriane Gabriel.

09H24

Le ministre des Finances Bruno Le Maire a relevé jeudi son estimation du coût économique de la crise des «gilets jaunes» à 0,2 point de croissance trimestrielle, contre 0,1 point auparavant, assurant que "les manifestations ne mènent nulle part». «C'est un coût qui est très élevé, qui est de l'ordre de 0,2 point de croissance trimestrielle», a affirmé le ministre sur Public Sénat. «C'est très important», a-t-il ajouté. «Les manifestations aujourd'hui ne mènent plus nulle part. Elles mènent à une impasse», a-t-il ajouté.

08H11

Aurélien Taché, député LREM, a estimé jeudi que le syndicalisme obligatoire pourrait être une «piste» pour répondre au mouvement des «gilets jaunes» car sinon «les gens ne rentreront pas chez eux». «Les syndicats peuvent être une solution importante» au mouvement des «gilets jaunes» et la syndicalisation obligatoire «pourrait être une piste», selon Aurélien Taché, député membre de la commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, interrogé sur France 2.

Mercredi 27 février

17h04

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé mercredi que les Français voulaient l'«arrêt» du mouvement des gilets jaunes et de ses «violences», quelques jours avant un appel à manifester pour le seizième samedi consécutif. «La démocratie, c'est accepter de se parler, c'est pas contester pour contester», a-t-il ajouté.

16h03

Emmanuel Macron a défendu l'usage des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre et de nouveau dénoncé les casseurs du «samedi après-midi», après l'appel du Conseil de l'Europe à suspendre l'usage du LBD, au nom des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe a appelé mardi la France à «suspendre l'usage du LBD (lanceurs de balles de défense, NDLR) dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre» en France afin de «mieux respecter les droits de l'homme». Le Conseil a aussi demandé à Paris de réviser sa «doctrine d'emploi des armes de force intermédiaire», catégories dans laquelle entrent les LBD.

«Il appartiendra au ministre de l'Intérieur de répondre point par point sur les recommandations qui sont faites», a répondu le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel. Mais «comme vous le savez il y a déjà eu une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels avec une doctrine claire établie et des caméras mises en place pour s'assurer d'une bonne utilisation du suivi». Le suivi est aussi «assuré par les corps d'inspection nécessaires, quand des abus sont dénoncés», a-t-il poursuivi.

12H42

Les «gilets jaunes» de Saint-Nazaire peuvent continuer à occuper la Maison du peuple, un bâtiment devenu leur quartier général depuis novembre, jusqu'au 23 avril grâce à un accord avec le promoteur, a-t-on appris mercredi lors d'une audience devant le tribunal d'instance de la ville. L'audience, maintes fois reportée, devait statuer sur une éventuelle expulsion des «gilets jaunes» qui occupent illégalement les lieux depuis le 24 novembre.

11H18

Jacline Mouraud, figure des «gilets jaunes», a vu mercredi un «appel à la violence» d'Emmanuel Macron dans ses propos sur les «gilets jaunes» accusant les participants aux «manifestations violentes» d'«être complice(s) du pire».

«Criminaliser les manifestants sincères, c'est un appel à la violence du président et du gouvernement», a estimé Jacline Mouraud, fondatrice du parti «Les Émergents», dans un communiqué à l'AFP.

«Alors que j'ai toujours condamné les violences en marge des manifestations, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est complice du pire, en n'écoutant pas la souffrance et la désespérance du peuple français», a-t-elle ajouté.

09H31

Le livre «Les leçons du pouvoir» de François Hollande, qui sera réédité le 3 avril en édition de poche, comportera trois nouveaux chapitres dont un abordant le mouvement des «gilets jaunes», a indiqué une proche de l'ancien président.

Mardi 26 février

15h15

«Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire», a déclaré mardi Emmanuel Macron en appelant à la «clarté» sur les manifestations qui dégénèrent dans le cadre du mouvement des «gilets jaunes».

«C'est un miracle qu'après autant de samedis avec cette violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part des forces de l'ordre», a souligné le président dans le cadre d'un débat avec les élus du Grand Est à l'Elysée.

09H32

Le Conseil de l'Europe a appelé mardi à «suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre» en France afin de «mieux respecter les droits de l'Homme», trois mois après le début du mouvement des «gilets jaunes».

08H51

L'indice de confiance des ménages en France, qui avait atteint en décembre son plus bas niveau depuis novembre 2014, a poursuivi son redressement en février, même s'il reste encore en dessous de sa moyenne sur une longue période, a indiqué mardi l'Insee.

L'indicateur, qui avait perdu en décembre 6 points sur fond de crise des «gilets jaunes», a gagné 3 points en février pour se retrouver à 95 points, après en avoir repris 6 en janvier, a souligné l'institut statistique dans un communiqué.

Lundi 25 février

19h32

Deux gilets jaunes, soupçonnés d'avoir préparé des engins incendiaires pour la manifestation du 16 février à Toulon, ont été placés en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal. Ces deux hommes, âgés de 20 et 49 ans, avaient déjà été placés en garde à vue en fin de semaine dernière avant d'être relâchés, a précisé le magistrat, confirmant une information de France Bleu. Ils doivent être déférés mardi devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour «association de malfaiteurs» et «transport de substances incendiaires».

19h05

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé lundi que le grand débat organisé par le gouvernement était un «bide total» en citant le nombre, selon lui très faible, de contributions par internet et «la parlotte sans fin» d'Emmanuel Macron.

17h28

Emmanuel Macron et Edouard Philippe feront le 6 mars un point sur le grand débat avec les présidents du Sénat Gérard Larcher, de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, a indiqué Gérard Larcher.

16h10

Quatorze personnes blessées par la police lors de manifestations de gilets jaunes ont déposé plainte lundi auprès du parquet de Toulouse, et lancé avec d'autres signataires, un «appel des blessé.e.s de Toulouse» pour dénoncer les violences policières.

15h18

La République en Marche (23%) et le Rassemblement national (19,5% à 21%) sont nettement en tête des intentions de vote aux élections européennes, avec ou sans liste gilets jaunes, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria.

14h22

Le Parti socialiste a saisi à son tour lundi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national, à trois mois des élections européennes.

12h29

Une observatrice de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault a déposé une plainte pour injures publiques après avoir été insultée par un membre des forces de l'ordre pendant l'acte XIV des gilets jaunes à Montpellier le 16 février.

11h22

Le match Nantes-PSG, comptant pour la 28e journée de Ligue 1 et initialement programmé le week-end du 9-10 mars, a été reporté sine die «sur instruction de la préfecture de la Loire-Atlantique», a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP).

05h00

Une majorité de Français (55%) souhaitent que le mouvement des gilets jaunes s'arrête, alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse à 32% d'opinions favorables, selon un sondage Odoxa.