Paris : un appel à projets pour développer l'attractivité des nuits parisiennes

Avis aux noctambules. La municipalité parisienne a récemment lancé officiellement, ce mardi 12 mars, un appel à projets afin «de développer l’offre des activités nocturnes de la capitale».

Sous le nom des «Nouvelles nuits parisiennes», celui-ci est ouvert à tous les intéressés, qu'ils soient Parisiens, simples citoyens, membres d’associations ou entrepreneurs.

Dans ce cadre, ils devront ainsi proposer des distractions originales, gratuites et respectueuses de l'environnement, depuis des rendez-vous dansants jusqu'aux soirées à thèmes, à l’instar de celles organisées autour d’astrologues dans les parcs de la ville «Paris sous les étoiles».

«Une attention particulière sera portée aux projets situés dans les quartiers populaires, écoresponsables et contribuant à l’animation de l’espace public, à la diversité et à la mixité», a indiqué Frédéric Hocquard, l’adjoint chargé de la vie nocturne et de la diversité de l'économie culturelle.

Une fois sélectionnés, ils pourront être soutenus financièrement - jusqu’à 10 000 euros - et être mis en place dès cet été. Les candidats ont jusqu’au 16 avril pour déposer leur dossier, sur le site de la mairie.