Coca-Cola, chewing-gums, barres chocolatées... Les produits importés par les GI's à la Libération

Après le débarquement du 6 juin 1994, il y a près de soixante-quinze ans jour pour jour, les forces américaines ont sillonné les villages libérés de France et distribué à la population des cadeaux made in America en signe de fraternisation.

Au-delà des munitions et des armes, le paquetage de survie des Alliés contenait en effet plusieurs produits emblématiques de l'«American way of life» qui, pour les Français ayant subi la pénurie et le rationnement de nourriture, «débarquent» à point nommé sur les côtes normandes.

Le chewing-gum

A commencer par le chewing-gum, très peu consommé dans l'Hexagone avant la Libération. Une fois goûtée par les Français, la pâte à mâcher va marquer durablement leurs habitudes. C'est finalement la marque Hollywood, lancée dans l'Hexagone en 1952 par un GI américain ayant participé au Débarquement, Courtland E. Parfet, qui va séduire l'Hexagone. A tel point que le pays est aujourd'hui le deuxième consommateur de chewing-gums au monde, derrière les Etats-Unis.

Le coca-cola

Inventé par un pharmacien américain, à l'origine pour soulager les maux de ventre et les migraines, le Coca-Cola – dont la recette est toujours un secret bien gardé – était fait à base de feuilles de coca marinée dans du vin de Bordeaux (d'où son appellation «French wine Coca»). Bien que la première usine française de fabrication du «Coke» remonte à 1933, le succès de la boisson noirâtre a démarré à la Libération, alors que les GI's avaient apporté dans les navires d'innombrables caisses de boisson. Aujourd'hui, chaque Français consomme en moyenne 56 litres de sodas par an... dont une bonne part de Coca-Cola.

La cigarette blonde

Alors que les Français étaient, avant la Libération, plutôt friands de tabac brun et de Gauloises, les soldats yankees fraîchement débarqués lancent aux foules euphoriques, du haut de leurs chars ou blindés, des paquets de cigarettes blondes. Les Camel, Philip Morris ou encore Lucky Strike finiront par séduire les Français des Trente Glorieuses, mettant à mal le monopole jusque-là quasi-total de la cigarette de marque Seita.

La barre chocolatée

Le 6 juin 1944, c'est aussi le débarquement en France des barres chocolatées, qui marquent une petite révolution pour les férus de sucre. Comme le mythique «Mars», inventé en 1930 par Forrest Mars. Elles seront ensuite commercialisées en France dès 1951. A voir les rayons des supermarchés actuels, le concept de barre chocolat-caramel-nougat-etc. a connu un certain boom.

Le 6 juin 1944, il se trouvait au large d'"Utah beach" et a pu photographier le Débarquement en Normandie. A quelques jours du 75e anniversaire du D-Day, rencontre avec un vétéran français aujourd'hui âgé de 97 ans #AFP pic.twitter.com/So60GqhURb — Agence France-Presse (@afpfr) 1 juin 2019

Le café lyophilisé

Les kits de survie made in America des Alliés contiennent également une denrée particulièrement rare dans le contexte de pénurie : du café. Ou plutôt du café lyophilisé. Inventé à la fin des années 1930, il permet aux soldats d'emporter en Normandie des milliers de dosettes Nescafé. Malgré quelques échecs à ses débuts, le côté pratique du café soluble connaîtra un grand succès auprès des ménages européens.

Le rasoir jetable

Si le rasoir droit muni de lames jetables conçu par l'ingénieur King Camp Gillette au début du XXe siècle, ce n'est qu'après l'arrivée des GI's qu'il est devenu un objet du quotidien des Français. Un succès lié aux guerres : le rasoir avait été utilisé lors de la Première guerre mondiale par les soldats américains pour couper leur barbe et mieux porter leur masque à gaz... Aujourd'hui, six rasoirs sur dix vendus en France sont ceux de la marque américaine P&G (ex-Gillette).

Parmi les autres objets made in USA qui font désormais partie intégrante du chariot des consommateurs français : les jean Levi's, les lunettes Ray-Ban avec des verres à teinte progressive, les briquets Zippo, les bas en nylon, les stylos billes... Si le soldat débarquant sur Omaha Beach ne portait pas encore un jean slim, ni des lunettes Aviator, il n'en a donc pas moins influencé le «French way of life».