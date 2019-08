Haut-Rhin : une information judiciaire ouverte après l'enlèvement d'une petite fille de 17 mois à Wintzenheim

Une information judiciaire a été ouverte après l'enlèvement d'une petite fille de 17 mois à Wintzenheim dans le quartier de Logelbach (Haut-Rhin), vendredi 9 août.

Cette information judiciaire est ouverte par le procureur de la République pour «soustraction de mineur par ascendant avec la circonstance aggravante qu'il est retenu hors du territoire national», et «soustraction de mineur par un tiers».

La petite fille est décrite, dans l'appel à témoins de la gendarmerie, comme de «type caucasien, cheveux bruns noués en deux petites couettes sur le haut du crâne, yeux marron, vêtue d’un haut blanc avec dentelles, d’une jupe rose pâle, pieds nus»

Un couple recherché

Selon France Bleu Alsace, Elisabeta était placée depuis mai 2019. Ce serait des proches, probablement des membres de la famille qui ont procédé à son enlèvement afin de la récupérer.

Le couple recherché serait les parents de l'enfant, selon les enquêteurs. L'homme et la femme ont pris la fuite à bord d'une Mercedes classe E grise, immatriculée CA-641-TA. L'homme est brun et portait un short bleu avec un tee-shirt jaune. Tandis que la femme à ses côtés est corpulente et portait un foulard clair et une longue robe à fleurs.

Les ravisseurs sont soupçonnés d'avoir pris la fuite dans un pays limitrophe. Ainsi, un juge d'instruction est chargé de l'enquête et la coopération internationale pour tenter de trouver la fillette.

Si vous avez des informations permettant la localisation de l’enfant, du couple ou encore du véhicule utilisé, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au 03 89 21 51 99.