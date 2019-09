Le «Z Event», ou comment des streamers ont récolté plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur

Des streamers au grand coeur. Une cinquantaine de stars françaises du eSport se sont lancées, ce week-end, à l'assaut du «Z Event». Organisé à Montpellier (Hérault), ce marathon caritatif de 50 heures orienté autour du streaming de jeux vidéo a pour but de récolter des fonds au profit de l'Institut Pasteur.

Casque-micro harnaché et réserves de boissons énergisantes à portée de main, l'objectif pour ces 54 streamers est ainsi de tenir deux jours et trois nuits pour la bonne cause.

Et alors que l'an dernier l'événement avait rapporté plus d'un million d'euros, les joueurs ont cette année transformé l'essai puisque le compteur des dons s'établissait cette année à plus de 3,5 millions d'euros.

Concrètement, de l'autre côté des écrans, des centaines de milliers de spectateurs regardent les joueurs rivaliser jusque sur leurs chaînes Twitch sur Fortnite, Minecraft ou League of Legends.

Une course engagée jusque dans la nuit de dimanche à lundi, au cours de laquelle ils cliquent aussi pour envoyer des dons.

«C'est un peu une grosse colonie de vacances qui œuvre pour la charité», résume Maghla spécialisée dans les jeux moins connus.

La jeune femme de 26 ans joue notamment «à Eurotruck, un jeu de simulation de camions, je conduis mal et ça fait souvent rire la communauté, je m'amuse beaucoup», explique-t-elle dans un éclat de rire. Ses accidents de poids lourds sont célèbres sur Twitch.

Un tremplin médiatique pour le monde du streaming

Mais cette opération permet aussi aux streamers de s'imposer un peu plus dans la cité. «Petit à petit, on rentre dans les mœurs, mais pas encore dans l'inconscient collectif, comme les stars de la musique», ajoute Maghla pour couper court à la comparaison avec les Enfoirés.

Et de poursuivre : «On veut juste aider, profiter d'avoir une communauté pour amener de l'argent à des gens qui en ont besoin».

Pierre-Alexis Bizot de son vrai nom, 25 ans et l'un des pionniers de cet univers vient, lui, de lancer son talk-show sur Twitch, «Pop Corn», où on ne parle pas uniquement de jeux vidéo, mais aussi d'actualité.

Pour tenir le coup à la «Z Event», il a apporté son kit de survie : miel «avec le thé, pour tenir la voix», explique-t-il, jus d'orange, bouteilles d'eau, Red Bull – «mais je n'en bois pas énormément» –, compotes de pommes et barres chocolatées.