Haute-Garonne : un mineur de 14 ans dénonce une agression sexuelle dans un centre de loisirs

Un responsable du centre de loisirs de Cierp-Gaud (Haute-Garonne) est accusé d'agression sexuelle par un garçon de 14 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Gaudens.

«Ses mots à lui, c’est "on m’a violé"», a raconté à France Bleu Thomas, un assistant familial qui s'était occupé du mineur en 2017 et qui a depuis gardé une relation de confiance avec lui. C'est d'ailleurs l'animateur qui a alerté les secours le 28 décembre dernier.

Ce jour-là, Thomas a reçu des appels et des messages de détresse de la part du jeune homme. Ce dernier lui a dit qu'il venait de subir une fellation non consentie et que son agresseur était un responsable du centre de loisirs où il passait ses vacances de Noël.

L’animateur a alors demandé au garçon de s’enfuir pendant qu'il prévenait la gendarmerie. Le mineur sera retrouvé dans les montagnes, seulement vêtu d’un t-shirt et d'un caleçon par -5 °C. Proche de l’hypothermie, il a été hospitalisé à l’hôpital Purpan de Toulouse.

Pour l’instant, c’est parole contre parole, a précisé le média national. Des prélèvements ont été effectués pour déterminer s’il y a eu ou non une agression sexuelle. Les résultats devraient être connus dans un mois.