Le prince Harry a reçu un traitement contre la calvitie à Londres

La calvitie est une affaire de famille chez les Windsor... Du moins chez ses membres de sexe masculin. Le prince Harry, âgé de 35 ans, a reçu un traitement contre la perte de cheveux dans une prestigieuse clinique londonienne. C'est ce qu'a rapporté The Sun ce samedi 8 février.

L'établissement qui a prodigué les soins au Prince est un des plus prestigieux au monde. Il est connu pour accueillir des patients extrêmement privilégiés, indique le Daily Mail.

D'après le tabloid britannique, le duc de Sussex aurait vu la zone chauve de son crâne doubler depuis son mariage avec Meghan Markle, entre mai 2018 et mai 2019. Préparatifs du grand jour, naissance du petit Archie ou pressions de son épouse ? Les spéculations vont bon train pour expliquer la perte de cheveux rapide du frère du prince William.

Un chirurgien spécialisé dans la greffe de cheveux, le Dr Asim Shahmalak, s'est amusé à créer une image de simulation de la chevelure du prince Harry quand il aura 50 ans.

«Cela a commencé avec le prince Philip et s'est transmis au prince Charles et à ses fils, le prince William et le prince Harry. Espérons que bébé Archie n'en héritera pas non plus!», a commenté le médecin.

«La calvitie d'Harry a été plus lente à décoller, mais maintenant il rattrape son frère rapidement, en particulier dans la zone de la couronne», a-t-il ajouté. Le prince William qui est confronté à une calvitie depuis sa vingtaine a finalement opté pour le rasage complet de la tête en janvier de l'année dernière.

«Environ 30% des hommes connaissent une forme de perte de cheveux autour de l'âge de Harry - son cas n'est donc pas inhabituel, en particulier lorsque vous avez un gène de la calvitie dans la famille», a toutefois nuancé le Dr Asim Shahmalak.