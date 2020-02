Paris : 3.552 personnes à la rue décomptées lors de la troisième Nuit de la solidarité

Exactement 3.552 sans-abri ont été recensés dans les rues de la capitale lors de troisième et dernière Nuit de la Solidarité, qui s'est déroulée dans la soirée du jeudi 30 au vendredi 31 janvier, a annoncé la municipalité parisienne ce mardi 11 février.

De «premiers résultats qui montrent une certaine stabilité» selon la municipalité parisienne, par rapport à l'an passé, où 3.641 personnes à la rue avaient été décomptées dans un périmètre similaire à celui de 2020. Pour ce faire, toutes les rues de la ville ont été quadrillées, 246 stations de métro ont été visitées ainsi que 47 parkings, 13 hôpitaux ou encore 7 gares.

2.629 personnes dans les rues

Dans le détail, 2.629 personnes sans-abri ont été recensées dans les rues de Paris, notamment dans le 19e arrondissement où leur nombre a fortement augmenté (664 contre 466 en 2019). Leur présence a revanche décliné dans le 18e (322 contre 507) et le 10e (274 contre 359).

De plus, 558 autres se trouvaient dans les zones gérées par les partenaires institutionnels de l’opération mais aussi 230 décomptées par la SNCF dans les gares, 231 par la RATP dans les stations de métro, 59 par l’AP-HP dans ses hôpitaux, 31 par Indigo, Saemes et Effia dans leurs parkings et 7 par Paris Habitat.

Par ailleurs, plusieurs associations spécialisées se sont rendues au même moment dans des lieux plus isolés, à l'instar des bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e) et de certains parcs, jardins et talus de périphérique, où elles ont rencontré 365 sans-abri.

Des chiffres qui semblent être assez similaires à ceux de l'année dernière, mais qu'il faut mettre en perspective dans la mesure où plusieurs mises à l'abri de migrants ont eu lieu très récemment dans les campements du nord-est de Paris, dont 1.436 personnes porte d'Aubervilliers (19e) le 28 janvier dernier (soit deux jours avant la Nuit de la Solidarité) et 1.628 personnes porte de la Chapelle (19e), trois mois auparavant.

Une étude détaillée à venir

Pour l'instant, il s'agit de «premiers résultats», a indiqué la municipalité parisienne, qui publiera dans les prochains jours une étude plus détaillée, réalisée en partenariat avec l'Apur (Atelier parisien d'urbanisme) chargée d'analyser les données récoltées et de présenter un bilan des différents profils et parcours de ces personnes dites «en situation de rue».

Pour rappel, l'an passé, l'étude avait permis de faire un état des lieux précis de ces situations : 86 % des personnes rencontrées étaient des hommes, contre 14 % de femmes (dont 12 femmes enceintes). Parmi ces personnes, la grande mjorité étaient seules (65 %). Et si 71 % de ces sans-abri étaient âgés de 25 à 54 ans, il faut noter la présence de 9 % de moins de 25 ans dont 92 enfants et 20 % de plus de 55 ans.