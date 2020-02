Saint-Valentin : Spotify révèle les chansons d'amour les plus écoutées, John Legend grand vainqueur

Pour les romantiques qui manqueraient d'inspiration pour la Saint-Valentin, Spotify vient de voler à leur secours. A la veille de la fête des amoureux, elle a révélé les chansons d'amour les plus écoutées sur sa plate-forme en France et dans le monde. Dans ces deux classements, le même titre trône en tête : «All of Me», de John Legend.

Le tube, sorti en 2013, cumule 1,1 milliard d'écoutes sur Spotify, et a été ajouté à plus de 29 millions de playlists. La plate-forme de streaming musical suédoise ajoute qu'«All of Me» est même la chanson la plus présente dans les playlists comportant le mot «love» dans le titre (au nombre de 75 millions). Et, à chaque Saint-Valentin, le titre, joué au piano par John Legend lui-même, voit sa popularité exploser. «Depuis sa sortie en 2013, le nombre de streams de ce titre augmente chaque année d'au moins 50 % le jour de la Saint-Valentin. Le pic le plus notable a eu lieu en 2017 avec une augmentation de 85 % des streams», indique un communiqué de Spotify publié mardi 11 février.

«L'impact de 'All of Me' continue de me surprendre et de m'inspirer», a réagi John Legend. «Je suis très honoré de savoir que nous avons créé quelque chose qui compte pour tant de gens. J'ai écrit cette chanson pour exprimer ce que je ressentais pour la femme de ma vie alors que nous étions sur le point de nous engager pour la vie. (...) Je suis reconnaissant de savoir que les amoureux du monde entier sont connectés à cette chanson et l'ont fait leur», a-t-il ajouté, cité dans le communiqué de Spotify.

Whitney Houston, Justin Bieber et Ed Sheeran aussi parmi les plus écoutés

Dans le classement des titres apparaissant le plus dans les playlists d'amour sur Spotify en France, «All of Me» devance «I Will Always Love You» de Whitney Houston, «Love me like you do» d'Ellie Goulding (bande originale du film «Cinquante nuances de Grey»), «Love yourself» de Justin Bieber et «Let me love you» de Justin Bieber et du DJ français DJ Snake. La superstar britannique Ed Sheeran n'apparaît pas dans le top 5, mais place tout de même deux chansons dans le top 10 : «Thinking out Loud» en 7e position et «Perfect» (10e).

Le classement au niveau mondial est très différent, même si l'on retrouve certains des titres plébiscités par les Français. Derrière «All of Me» se placent «Thinking out Loud» d'Ed Sheeran, «Just the Way You Are» de Bruno Mars, «I Will Always Love You» de Whitney Houston et «Can't Help Falling in Love» d'Elvis Presley. On retrouve encore dans le top 10 «Perfect» d'Ed Sheeran (8e) aux côtés, plus étonnant, de titres assez anciens. Sorti en 1964, «My Girl» des Temptations est 6e, tandis que «I Don't Want to Miss a Thing» d'Aerosmith, bande originale du film «Armageddon», qui date de 1998, est 9e.