Coronavirus : que faire en cas de symptômes évoquant la maladie ?

«On a devant nous une épidémie qu'il va falloir affronter au mieux». Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron, prononcés le 27 février, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, pour évoquer le coronavirus. Dès lors, au moindre symptôme, beaucoup de Français pourraient penser qu'ils sont contaminés. Pourtant, plutôt que de céder à la panique, il convient surtout de connaître les bons réflexes à adopter.

Avant toute chose, il faut dire que le coronavirus peut impliquer toutes sortes de symptômes et que ceux-ci ne sont pas spécifiques puisqu'ils peuvent tout aussi bien correspondre à des symptômes grippaux classiques.

Des symptômes à surveiller plus que d'autres

Ce peut être ainsi une fièvre supérieure à 37,5°C, une toux sèche ou grasse, des signes respiratoires de type toux, une sensation d'oppression et/ou de douleur thoracique, parfois accompagnée de dyspnée (c'est-à-dire un essoufflement) auxquels on peut ajouter des frissons, des courbatures, une fatigue inhabituelle, et enfin des maux de tête.

Certains signes, toutefois, doivent être surveillés plus que d'autres : ce sont la fièvre et les signes respiratoires comme la toux ou un essoufflement.

Pour autant, si le malade n'a pas pris l'avion récemment, s'il n'est pas allé en Chine, en Corée du Sud ou en Italie, ces derniers jours ou semaines, les probabilités d'avoir contracté le Covid-19 (le nom donné par l'OMS au nouveau coronavirus) restent, encore à ce stade, relativement faibles.

Deux numéros de téléphone à connaître

Dans ces conditions, pour limiter au maximum les risques de contagion, le ministère de la Santé maintient les mêmes recommandations qu'il avait émises depuis le début de l'épidémie en Chine.

A savoir : toute personne qui développe, ou pense avoir développé les symptômes du coronavirus, doit composer le 15 (le numéro de téléphone du Samu) et ne surtout pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences hospitalières. Cela pour limiter au maximum le nombre de contacts.

RAPPEL #Covid_19 :





Pour toute question :



N° vert 0800 130 000 (appel gratuit)



De retour de Chine, Singapour, Corée du Sud, Italie du nord et en cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires : contactez le 15





En savoir plus : https://t.co/iDEiekKLvQ pic.twitter.com/KjGI2bqnyV — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) February 24, 2020

Ce sont les médecins régulateurs et les personnels soignants du Samu - et eux uniquement - qui, suivant un protocole spécial - poseront toutes les questions adéquates et, le cas échéant, venir directement chercher le patient avec les moyens adaptés à son domicile.

Pour éviter de surcharger la ligne, un numéro spécifiquement dédié aux questions autour du coronavirus a été mis en place : Il s'agit du 0800.130.000.

De bons gestes à adopter

Surtout, pour éviter de tomber malade, de bons gestes sont adopter, à commencer par se laver les mains fréquemment et correctement. Dans la mesure où il n'est pas toujours possible de trouver un point d'eau et du savon, utiliser du gel antibactérien peut aussi se révéler utile.

A cette première règle, il convient également de maintenir une distance de sécurité d'un mètre minimum entre soi et une personne qui tousse ou qui éternue. C'est, en effet, la distance qui permet de ne pas être touché par les gouttelettes du nez ou de la bouche susceptibles de contenir le virus.

Enfin, on évitera de se toucher la bouche, le nez et les yeux, lesquelles constituent autant de voies d'entrée possibles du virus. De même tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté, permet de limiter une potentielle exposition du virus à son entourage.