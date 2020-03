Les résidus de fumée de tabac présents sur notre peau, nos vêtements et nos cheveux seraient dangereux

Le tabagisme «ultra-passif» présenterait des risques pour la santé, selon une étude américaine parue ce jeudi 5 mars.

Bien que les résidus présents dans la fumée de tabac soient invisibles à l'oeil nu, ils sont bel et bien présents sur nos vêtements, nos cheveux, notre peau... Et pas besoin de fumer pour cela, ils peuvent s'infiltrer dans une pièce bien ventilée et se déposer sur nous, sans que l'on ne s'en rende compte. Puis, ils s'évaporent lentement dans le temps, un processus appelé «dégagement gazeux», selon l'étude scientifique de l'université de Yale publiée dans la revue Science Advances.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont placé un dispositif de prélèvement dans des conduits d'évacuation d'air d'un cinéma, où il est interdit de fumer depuis 15 ans. Ils ont établi que les résidus de fumée, appelés la fumée tertiaire, exposaient les spectateurs à un tabagisme ultra-passif, équivalent entre 1 à 10 cigarettes selon les substances. Sur quatre jours, les niveaux de 35 produits chimiques liés au tabac, dont certains pouvant provoquer le cancer comme le benzène et le formaldéhyde, ont augmentés lorsque des spectateurs entraient dans le cinéma.

Les risques précis encore inconnus

En revanche, l'étude ne permet pas de déterminer le niveau précis de risques sanitaires que le tabagisme ultra-passif présente pour les individus. Cela pourrait dépendre d'une variété de facteurs, notamment la fréquence de l'exposition aux produits chimiques et la proximité des personnes de la source d'émission de ces polluants. Cependant, le tabagisme passif classique, lié à la fumée dite secondaire, augmenterait les risques de problèmes cardiaques et de cancer des poumons, bien que son niveau de risque exact ait été contesté par des études récentes.