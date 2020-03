Comment Emmanuel Macron est-il protégé du coronavirus ?

L’épidémie de coronavirus progresse. Des consignes d’hygiène ont été transmises à l’attention de tous les Français, jusque dans les plus hautes sphères de l’État, alors que cinq députés ont déjà été contaminés par le covid-19. Emmanuel Macron, qui rencontre quotidiennement un grand nombre d’interlocuteurs, est soumis à un protocole de vigilance pour éviter d’être contaminé à son tour.

Il applique évidemment les gestes barrières qui ont été recommandés à tous les Français. Malgré ses nombreux rendez-vous, le Président ainsi que sa femme Brigitte Macron ne serrent plus de mains et ne font plus la bise. Des membres de la garde rapprochée peuvent leur fournir du gel hydroalcoolique en cas de besoin. Le port du masque de protection ne lui a pas été recommandé.

Selon Le Parisien, la cheffe du cabinet du Premier Ministre, Anne Clerc, a édicté des consignes et invité les membres du gouvernement à adopter des «pratiques de bon sens» : le lavage régulier des mains, le maintien d’une distance d’un mètre avec ses interlocuteurs, et le nettoyage des bureaux deux à trois fois par jour.

Le Président de la République n’a pas encore été testé au covid-19, et cette mesure ne semble pas être privilégiée. «Cette option n’a pas été retenue, car il devrait alors l’être tous les jours, et ce n’est pas bon aloi que de rajouter du travail aux laboratoires alors qu’il ne fait pas partie des personnes les plus vulnérables», a expliqué un conseiller au JDD.

Quant à l’idée d’un confinement du président et de quelques membres du gouvernement en cas d’aggravation brutale de la crise, elle ne semble pas non plus être envisagée. En 2016, il avait été question d’une possible évacuation de l’Élysée à cause d’une crue de la Seine, mais elle n’a finalement pas eu lieu. «Ça vaut pour la crue centennale, pas pour le coronavirus !» a déclaré un proche du président au Parisien.

Emmanuel Macron ne souhaite pas que les citoyens cèdent à la panique. «On n’est pas dans une situation dans laquelle on va devoir arrêter le pays ! Il faut raison garder, 80% des personnes qui sont infectées ne tombent pas malades», a rappelé le chef de l'État en Conseil des ministres la semaine dernière, rapporte le quotidien. S'il ne souhaite pas être alarmiste, Emmanuel Macron prend cette épidémie au sérieux et a déjà annulé plusieurs déplacements pour se concentrer sur la gestion de la crise.