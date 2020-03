En région, les habitants craignent que l'exode des Parisiens propage le coronavirus

«Confinement total» : ces deux mots, prononcés par Emmanuel Macron, ont provoqué un exode massif des Parisiens vers la province. En période d'épidémie, ce comportement contribue-t-il à propager le virus ? Comment réagissent les habitants des régions d'accueil ?

A Arcachon, sur les îles d'Oléron ou de Ré, les volets de nombreuses résidences secondaires ont rouverts. Les autorités locales s'inquiètent de cet afflux d'arrivants venus fuir le coronavirus.

«On sait que des résidents secondaires sont arrivés car il y avait beaucoup de monde dans les supermarchés, la gendarmerie a dû intervenir au Leclerc de Saint-Martin-de-Ré pour rappeler les règles», dit Patrick Rayton, maire de La Couarde-sur-Mer (1.100 habitants) sur l'île de Ré.

Dans un communiqué, plusieurs communes de l'île d'Oléron s'inquiètent d'un «risque de surcharge aux services d’urgences qui ne sont pas dimensionnés pour gérer un nombre de patients potentiels supplémentaires».

Pourtant, selon Pascal Crépey, enseignant chercheur au département d'épidémiologie de l'Ecole des hautes études en santé publique, il n'est pas certain que «la transhumance des citadins» accélère la propagation du virus.

«D'abord, les personnes qui sont parties n'étaient pas forcément contagieuses, commence-t-il. Et, de toute façon, la diffusion en région a déjà lieu. Même si les tous premiers cas français de coronavirus étaient majoritairement parisiens, l'introduction de la maladie en province n'est pas liée à Paris.»

En réalité, d'un point de vue purement théorique, Pascal Crépey considère même que cet exode pourrait être bénéfique s'il permet de diminuer «la densité de population des villes», qui favorise la transmission du virus.

Néanmoins, le chercheur comprend l'inquiétude que cela peut susciter. Il pointe notamment la possibilité de cas asymptomatiques parmi les «exilés». «Il ne faudrait pas que cela déplace le problème, concède-t-il. Surtout dans des zones où les déserts médicaux posent d'autres problèmes de recours aux soins.»

C'est justement ce qui inquiète Denis Palluel, maire d'Ouessant : «On a très peu de filets de sécurité au niveau approvisionnement, au niveau sanitaire. A Molène par exemple, il n'y a pas de médecin. A Ouessant il y en a un seul, on serait très vite débordés», explique-t-il.

Les habitants des régions plébiscitées semblent d'ailleurs partager ces craintes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont appelé les Parisiens à «rester chez eux».

Plus de pain à 10h du matin dans la boulangerie de mon village sur l'île de Ré: les #Parisiens sont arrivés cette nuit en masse (les parkings sont pleins) et ce matin, en terrain conquis, ils ont vidé les rayons de la #superette et de la #boulangerie .

Un grand merci à tous ces parisiens venu sur Ré et Oleron, alors qu’on a déjà pas assez de matériel sur Rochefort et La Rochelle. Merci de nous mettre encore plus en danger, nous soignant, et de donner une chance en mois à tous ceux qui étaient là avant vous. Vraiment, merci.

— (@MarionBoyaval) March 18, 2020