«On est en urgence alimentaire» : le Samu social de Paris lance un appel aux dons de tickets restaurants pour les sans-abri

Ils pourraient mourir de faim. Alors que les distributions alimentaires se sont drastiquement réduites dans le cadre du confinement mis en place depuis deux jours pour limiter l'épidémie de coronavirus, le Samu social de Paris lance un appel aux dons de tickets restaurants pour aider au plus vite les sans-abri.

Dans les rues, ces personnes survivaient le plus souvent en faisant la manche, donc grâce à l'aide des passants, mais ceux-ci, contrairement aux sans-abri, ont déserté l'espace public, en vertu des restrictions de déplacements introduites par les autorités.

Dès lors, les personnes sans domicile n'ont plus aucun moyen de subsistance, s'alarme le Samu social de Paris qui a dû lui-même réduire la fréquence de ses maraudes pour protéger ses bénévoles, dont beaucoup sont âgés et doivent être confinés.

Une situation préoccupante

«On est vraiment dans une situation d'urgence alimentaire, explique Laurie Goret porte-parole de l'association, c'est pour cela que nous lançons un appel aux dons auprès des particuliers et des entreprises, afin de nous envoyer des tickets restaurants pour les redistribuer au plus vite aux sans-abri qui sont dehors sans solution d'hébergement mais aussi aux personnes logées dans nos hôtels sociaux».

Selon les chiffres communiqués par le Samu social de Paris, il y a en effet aujourd'hui 46.000 personnes hébergées dans des hôtels en Ile-de-France dont plus 22.000 enfants.

Les particuliers et les entreprises sollicités

«Le problème est un peu moins délicat pour ceux qui sont à Paris et qui ont plus de choix. En revanche, le vrai problème est pour toutes les personnes qui se trouvent dans des banlieues éloignées en Ile-de-France et qui, en temps normal, ont déjà seulement parfois accès à une seule distribution alimentaire, or la plupart du temps, celle-ci est à présent fermée», indique encore Laurie Goret.

Pendant la période de confinement, aidez-nous à maintenir les ressources alimentaires des personnes sans-abri en nous envoyant vos tickets restaurant.



N'hésitez pas à RT cet appel pour qu'il soit le plus visible possible. #COVID19france pic.twitter.com/srwOiJrEnH — Samusocial de Paris (@SamusocialParis) March 19, 2020

C'est pourquoi il est donc très urgent que tous ceux qui le peuvent - particuliers comme entreprises - puissent envoyer leurs dons au siège de l'association, à l'adresse indiquée dans le tweet ci-dessus.

Chaque don compte

A noter que, mercredi 18 mars, une entreprise a déjà répondu présent : la BNP qui s'est en effet engagée à envoyer 20.000 chèques et / ou tickets restaurants.

Un don évidemment plus que bienvenu mais qui pourtant pourrait vite ne pas suffire, surtout si le confinement se prolonge au-delà des deux semaines prévues.

Toutes les bonnes volontés, individuelles, publiques ou privées, sont ainsi sollicitées à envoyer elles aussi leurs tickets restaurants et/ ou chèques au plus vite au Samu social de Paris.