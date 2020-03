Il tente de voler des masques puis crache sur les policiers : huit mois de prison ferme

Huit mois de prison ferme : c'est la peine à laquelle a été condamné un homme qui, après avoir tenté de voler des masques chirurgicaux en pleine crise du coronavirus, a craché sur des policiers.

L’homme a été pris en flagrant délit, jeudi soir, par une équipe de police. Vêtu d’une combinaison blanche, il tentait d’entrer par effraction dans la faculté de pharmacie de Montpellier. «Il semblerait qu’il allait voler des masques», a précisé David Leyraud, secrétaire régional adjoint Alliance Police Occitanie.

Durant son interpellation, cet homme s’est débattu et a craché sur les agents. Il a recommencé lors de sa garde à vue «en hurlant ‘j’ai le coronavirus!’ et a tenté de mordre un fonctionnaire de police. Pour le maîtriser, les agents ont dû lui mettre un masque et le menotter», poursuit David Leyraud.

Un médecin est venu ausculter l’individu et a constaté qu’il ne présentait aucun symptôme du Covid-19.

une multiplication des cas de ce genre

L'homme, connu des services de police, a été condamné en comparution immédiate vendredi pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et tentative de vol avec effraction, a indiqué le parquet de Montpellier. Sa peine a été assortie d'un mandat de dépôt et d’une interdiction de séjour dans le département de l’Hérault, a précisé le procureur.

«Nous faisons face à une multiplication de ce genre de faits. Des personnes postillonnent ou crachent volontairement en prétendant avoir le coronavirus lors de contrôles. La réponse judiciaire doit être ferme», a commenté David Leyraud.

