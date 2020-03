Les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus

Traitements, symptômes, délai d’incubation… Les informations concernant le nouveau coronavirus s’accumulent et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Pour vous aider à y voir plus clair, voici les réponses aux dix questions les plus courantes.

Quels sont les symptômes du coronavirus Covid-19 ?

Les principaux symptômes sont la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux sèche, ainsi qu’une grande fatigue. La maladie peut aussi provoquer des douleurs musculaires, des maux de gorge et de tête, et dans des cas plus rares, des diarrhées. La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale, et la disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez les malades.

Quel est le temps d’incubation ?

Le délai d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes, est en moyenne de 5 jours. Mais ce délai peut s’étendre jusqu’à 14 jours. L'installation des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui débute brutalement, et dont les symptômes sont similaires à ceux du coronavirus. A noter que durant cette période, même s’il n’y a aucun symptôme, le sujet peut être contagieux.

Quelles sont les personnes les plus vulnérables ?

Selon la liste dressée par le Haut Conseil de la santé publique, les personnes les plus vulnérables face au nouveau coronavirus sont les personnes âgées de 70 ans et plus, les patients souffrant d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque, rénale, et autres antécédents cardiovasculaires. Parmi les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2, on retrouve également les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse, les malades atteints de cirrhose, de cancer sous traitement, les diabétiques, ainsi que les personnes présentant une obésité morbide.

Quelle est la différence entre le SArS-CoV-2 et le Covid-19 ?

Le SARS-CoV-2, (SARS pour «Syndrome Aigu Respiratoire Sévère» et CoV pour «CoronaVirus») désigne le nom scientifique du nouveau coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Alors que le Covid-19 est la maladie infectieuse respiratoire causée par le SARS-CoV-2. Elle avait été baptisée dans un premier temps «2019-nCoV», mais l’OMS a finalement décidé de l’appeler officiellement «Covid-19», le 11 février dernier : «co» pour corona, «vi» pour virus et le «d» a été choisi pour «disease» (maladie en anglais). Le chiffre 19 quant à lui indique l'année de son apparition. En clair, on a d’un côté le nom du virus (le SARS-CoV-2) et de l’autre celui de la maladie (le Covid-19).

Est-il essentiel de porter un masque quand on sort ?

Non. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont claires : le plus important est de se laver les mains, d'éviter de se toucher le visage et de garder ses distances (plus d'un mètre). Il faut porter un masque seulement si on est malade, afin de ne pas contaminer d’autres personnes, ou quand on s'occupe d'une personne infectée par le coronavirus.

Le virus peut-il circuler dans l’air ?

Pour l’heure, on ne peut pas affirmer que le coronavirus contamine des gens en restant suspendu dans l'air. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que le Covid-19 se transmet par l’intermédiaire de gouttelettes de salive expulsées par le malade, quand il tousse, qu’il éternue ou qu’il parle, et par contact rapproché avec des personnes contaminées. D’où l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières.

Le coronavirus peut-il survivre sur des surfaces ?

Barres de métro, boutons d’ascenseurs, écrans de smartphones, poignées de porte… Le virus peut en effet survivre plusieurs jours sur des surfaces inanimées en métal, en plastique ou en verre. En revanche, si le virus peut persister plusieurs jours sur les objets, le risque de contamination après un contact avec eux reste faible. En effet, au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n’est probablement plus contagieux.

Peut-on attraper le coronavirus plusieurs fois ?

Plusieurs patients en Chine et au Japon, considérés comme guéris, ont en effet été testés une nouvelle fois positifs au Covid-19. Mais si ces cas sont concrets, la plupart des scientifiques restent sceptiques à l'idée qu'il s'agisse réellement d'une réinfection. Les patients contrôlés une deuxième fois en Asie pourrait tout simplement avoir été considérés à tort comme guéris, selon certains spécialistes. Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour l’affirmer. Il faudra le temps aux scientifiques d'observer précisément les cas sur les patients.

à quel point le coronavirus est-il contagieux ?

Pour connaître la contagiosité du virus il faut déterminer son R0, ou taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen maximal qu’un patient malade peut contaminer à son tour. Celui du nouveau coronavirus s’établit entre 1,5 et 3. Le chiffre de 2,5 est majoritairement retenu, ce qui signifie qu’entre deux et trois personnes au maximum en moyenne peuvent être contaminées à leur tour par un individu atteint. A titre de comparaison, celui de la grippe est compris entre 1 à 3, et celui de la rougeole s’établit entre 12 et 18. Le taux de contagion de l'hépatite B est quant à lui de 5 et celui de la varicelle de 8,5.

Existe-t-il un traitement contre la maladie ?

La chloroquine est au cœur de toutes les attentions ces derniers jours. Et pour cause. Ce médicament prescrit contre le paludisme pourrait s'avérer efficace contre le Covid-19. En attendant les résultats de l'essai thérapeutique dont ce traitement fait l'objet à l'échelle européenne, il ne pourra être administré qu'aux malades souffrant de «formes graves» du Covid-19, mais il ne doit pas être utilisée pour des formes «moins sévères», a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, suivant les recommandations du Haut conseil de santé publique.

Et un vaccin ?

Pour le moment, il n’existe aucun vaccin contre le coronavirus Covid-19. De nombreux laboratoires travaillent sur l’élaboration de vaccins, mais ceux-ci ne devraient pas être disponibles avant plusieurs mois.