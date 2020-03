Appelé en renfort à l’hôpital, Michel Cymes va aider les infirmières

Médecin préféré du PAF, Michel Cymes va s’éloigner quelque temps des plateaux de télévision pour prêter main forte au personnel hospitalier. Dans l’émission «C à vous», il a confirmé qu'il aiderait, dès ce jeudi, les infirmières en détresse.

Alors que l’épidémie de coronavirus fait rage dans le monde entier, le personnel soignant est en première ligne pour lutter contre cette guerre sanitaire. Et c’est tout le corps médical qui, face à cette importante vague de patients atteints du Covid-19, a besoin d’être épaulé.

Comme de nombreux professionnels de la santé, Michel Cymes comptait parmi les membres de la réserve sanitaire. Alors que ses consultations à l'Hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, ont été annulées pour des questions de sécurité, le spécialiste ORL a été appelé à la rescousse, comme il l’a expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine, ce mercredi 25 mars, sur France 5.

Michel Cymes fait partie de la réserve sanitaire. Appelé aujourd’hui, il prodiguera dès demain des soins infirmiers en hôpital. Il explique dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/tvTFG9yGf9 — C à vous (@cavousf5) March 25, 2020

«Pour l’instant on n’avait pas besoin d’y aller, et cet après-midi j’ai reçu un mail effectivement me demandant si j’étais volontaire pour faire des soins infirmiers au sein des services dans lesquelles les infirmières étaient à bout, et ça je trouve ça extraordinaire parce que je vais le faire, bien évidemment, comme tous mes confrères volontaires», a expliqué celui qui critique vivement les théories et conclusions du professeur Didier Raoult.

Celui qui avait avoué sur le même plateau, il y a quelques jours, avoir «minimisé cette crise» inédite a ajouté : «On attend de nous de soulager les infirmières et pas de faire de la médecine, d’ausculter, d’examiner les patients, on nous demande des soins infirmiers, des perfusions, des aides, et c’est ça qu’on va faire. Il y a une solidarité incroyable aujourd'hui.»