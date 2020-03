Vidéo : une simulation 3D montre pour la première fois les ravages du coronavirus

Cette simulation, élaborée à partir des données d'un malade bien réel d'une cinquantaine d'années admis en soins intensifs et placé sous respirateur, permet ainsi de mieux comprendre comment le virus se développe.

Surtout, elle pourrait permettre aux chercheurs d'arriver à des avancées importantes dans la compréhension, puis le traitement, d'un virus qui était inconnu il y a quelques mois encore. Une première.

Pour la réaliser, les scientifiques ont utilisé «Surgical Theater» (ou «théâtre chirurgical», en français). Il s'agit d'un logiciel médical hautement spécialisé qui permet d'explorer au plus près des parties du corps en 3D.

Le docteur Keith Mortman, chef du département chirurgie thoracique de l'hôpital George Washington et aguerri en la matière, lui-même n'en revient pas.

«Il y a un tel contraste entre le poumon malade infecté et le tissu pulmonaire sain adjacent, qu'il n'y a même pas besoin d'être médecin pour comprendre ces images et à quel point le coronavirus peut être grave», a-t-il déclaré aux médias américains.

This is a 3-D view of a lung severely damaged by #COVID19. The patient is a man in his late 50’s infected with coronavirus. Watch and Listen to the description by Dr Keith Mortman of George Washington University Hospital. #USA #UK #Singapore. Pls pass it on. pic.twitter.com/dYaOEfLBk1

— lee seong wee (@leeseongwee) March 26, 2020