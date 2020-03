Quantité, personnes concernées, prix... Tout savoir sur le test de dépistage du coronavirus

«La France va démultiplier le nombre de tests réalisés sur le territoire», avait répondu le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé à tester massivement la population. Mais combien y a-t-il de tests ? Où sont-ils réalisés ? Quel délai pour les résultats ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Combien de tests ?

Contrairement aux tests massifs qui ont lieu à Singapour ou en Corée du Sud, mais aussi, dans une moindre mesure, en Allemagne, préparés après avoir déjà été confrontés sur leur territoire à des épidémies mortelles de coronavirus par le passé, l'Hexagone ne teste que très peu les Français. Mais le pays se préparerait à changer d'échelle. En effet, d'ici une dizaine de jours, a promis le professeur Salomon, directeur générale de la santé (DGS), la France disposera d'une capacité de 25 000 à 30 000 tests par jour, contre 9 000 aujourd'hui.

Qui peut être testé ?

A ce jour, seules les personnes présentant des difficultés respiratoires sévères ou des comorbidités, les personnes âgées symptomatiques, les personnes hospitalisées et les professionnels de santé symptomatiques sont testés. Néanmoins, avec la multiplication des tests prévue, l'Etat va probablement élargir les catégories de personnes testées.

D'autant plus que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué, devant le Sénat, qu'il souhaite développer les tests rapides dans la perspective du «déconfinement», afin de «savoir par une prise de sang qui aura été immunisé par le virus, et qui ne l'aura pas été».

ou se faire tester ?

Pour les patients diagnostiqués à l'hôpital ou avec signes de gravité, ces tests sont réalisés dans les hôpitaux. Pour les autres malades, qui correspondent aux critères de dépistage, il est possible d'être testé dans les laboratoires de ville, après contact du médecin traitant et avec prescription médicale. Le gouvernement alerte qu'il ne faut «en aucun cas» se rendre directement dans les laboratoires de biologie et qu'il faut les appeler au préalable.

COMMENT SE DÉROULE LE TEST ?

Il existe deux façons d'être testé. Le dépistage peut s'effectuer par le crachat du patient, qui a souvent des glaires dûs à une insuffisance respiratoire. Si ce n'est pas le cas, un kynésithérapeute peut aider la personne à cracher, un prélèvement profond étant nécessaire car la salive ne suffit pas. Les malades peuvent également être dépistés grâce à un prélèvement naso-pharyngé. Concrètement, le patient se voit introduire un écouvillon, une sorte de long coton-tige, assez profondément, dans le nez. Le crachat ou le liquide prélevé va ensuite être analysé.

Le test est-il payant ?

En laboratoire, «le prix du test est de 54 euros, mais il est pris en charge à hauteur de 60 % par l'assurance maladie, comme tout acte de biologie, et le reste est remboursé par la mutuelle», explique François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Quant aux tests réalisés dans les hôpitaux, qui ne sont pas astreints aux mêmes règles, ils sont entièrement pris en charge par les établissements.

combien de temps pour les résultats ?

L'analyse de l'échantillon met plusieurs heures à être analysé et il faut ajouter à cela les délais d'acheminement. Quant au rendu du résultat au patient, il doit être fait dans un délai de 24 heures, selon un arrêté du 7 mars 2020 de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et du ministère de la Santé.