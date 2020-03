Confinement : les pompiers de Paris enseignent les gestes qui sauvent dans un quiz interactif

Situation inédite pour la plupart des Français, le confinement n'est pas sans danger face au coronavirus. Les pompiers de Paris viennent de lancer un site spécial afin d'enseigner les bonnes pratiques et les gestes qui sauvent.

Baptisée sauvezdesvies.lifeaz.co, cette plate-forme accessible gratuitement amène tout d'abord à bien comprendre les fameux gestes barrières à travers des situations concrètes.

Un quiz pédagogique et élaboré avec les sapeurs-pompiers de la capitale permet ainsi de se familiariser avec ces comportements, pour soi et pour son entourage.

Que faire si l'on apprend qu'une personne confinée avec nous est contaminée ? Pourquoi cette personne doit prendre sa température matin et soir ? Pourquoi est-il déconseiller de prendre des anti-inflammatoires ? Pourquoi convient-il de faire ses courses seul ? Pourquoi faut-il appeler un médecin en cas de doutes ou encore pourquoi faut-il appeler le Samu (15) en cas de dfficultés respiratoires ? Le site rappelle également que sans précaution, chaque personne touchée par le coronavirus est susceptible d'en contaminer deux, voire quatre dans son entourage.

Une plate-forme pour le secourisme

Plus loin, ce site, mis au point par la société Lifeaz, amène également à prendre du temps pour apprendre chez soi les gestes qui peuvent sauver des vies en cas d'urgence. La plate-forme renvoie alors vers everydayheroes.fr, un autre site mis au point par Lifeaz avec les pompiers de Paris.

Gratuit, celui-ci permet de s'initier au secourisme 5 minutes par jour, grâce à des exemples vidéos et des conseils. Un moyen pédagogique et pratique pour réagir rapidement, alors que les secours et les personnels médicaux doivent faire face à une croissance sans précédent de leur activité.