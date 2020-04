Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 6 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

833 décès en plus en 24h en france, pour un total de 8.911 morts au total

L’épidémie de coronavirus a fait 8.911 morts depuis début mars en France, soit 833 décès de plus au cours des dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Sur ces décès supplémentaires, 605 sont survenus en milieu hospitalier et le reste en Ehpad ou dans des établissements médico-sociaux a-t-il précisé. Le nombre de patients graves en réanimation a enregistré son solde net le plus bas depuis le début des mesures de confinement avec 94 patients de plus, mais «nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique», a souligné le ministre.

En Italie, après deux journées consécutives de baisse, le bilan des morts est reparti à la hausse ce lundi, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, a annoncé la Protection civile. Le nombre de malades en soins intensifs a en revanche poursuivi sa baisse pour le troisième jour consécutif, avec 79 malades en moins par rapport à dimanche pour un total de 3.898 personnes

L'attestation de deplacement enfin disponible sur smartophone

Une attestation de déplacement numérique est enfin disponible, en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier les sorties en dépit des mesures de confinement.

L'idée est d'abord de permettre aux autorités de ne pas avoir à toucher votre téléphone ou à le prendre en main pour des raisons sanitaires. L'application CovidReader a été développée par le ST(SI)2, acronyme du Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Elle n'est donc pas disponible sur les smartphones normaux, ni sur les services d'applis mobiles traditionnels que sont Google Play ou App Store. Elle a ainsi été développée pour les forces de l'ordre équipées d'un smartphone Neo et du système Secdroid, une surcouche Android maison du ministère de l'intérieur.

Concrètement, celle-ci fonctionne comme un lecteur de QR code classique et analyse les informations que l'usager a préalablement renseignées dans son attestation numérique. Prénom, nom, date et heure, domicile, date et lieu de naissance ainsi que les raisons cochées. S'il manque une information, l'application va immédiatement la mettre en évidence, relate le site iGen qui montre ces captures d'écrans. Policiers et gendarmes peuvent alors verbaliser en conséquence.

Parallèlement, le ministère de l'intérieur a souligné qu'aucune information personnelle n'était enregistrée et conservée par les autorités lors de la lecture de l'attestation. Afin d'être en conformité avec le RGPD et la Cnil, les informations personnelles ne sont pas conservées.

L'ESPAGNE VA INSTAURER UN REVENU UNIVERSEL FACE AU CORONAVIRUS

Le gouvernement espagnol travaille sur la mise en place d'un revenu universel, dans le cadre du déploiement d'une série de mesures pour lutter contre les impacts néfastes du coronavirus, a fait savoir dimanche la ministre de l'Economie, Nadia Calvino.

C'est le ministre de la Sécurité sociale, Jose Luis Escriva, qui coordonne le projet. Il prévoit d'instaurer ce revenu de base «dès que possible», en mettant l'accent sur l'aide aux familles, ajoute la ministre de l'Economie, également vice-premier ministre, selon l'agence de presse Bloomberg.

Mais une fois l'épidémie jugulée, le revenu universel devrait perdurer. En effet, le gouvernement espagnol souhaite qu'il devienne un dispositif «qui reste pour toujours, qui devienne un instrument structurel, un instrument permanent», affirme Nadia Calvino.

cONFINEMENT : LA SPA LANCE UN CRI D’ALARME POUR LES ANIMAUX EUTHANASIÉS

En cette période de confinement, le nombre d'adoptions a significativement baissé et les refuges de la SPA vont bientôt être saturés. Conséquence, des milliers d'animaux risquent d'être euthanasiés dans les fourrières, alerte la Société protectrice des animaux. «Avec le confinement, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux pour venir adopter nos animaux. Ce qui veut dire que nos refuges se remplissent. On est maintenant quasiment en capacité complète, proche de la saturation.», s’inquiète sur France Info le président de l’association Jacques-Charles Fombonne.

A court terme, cette situation risque d’engendrer une vague d'euthanasie massive dans les fourrière, comme le prévoit la loi française. «Nous allons avoir des milliers d'animaux qui seront recueillis par la fourrière, que nous ne pourrons pas héberger et qui seront euthanasiés.», a-t-il confirmé. Pour désengorger les refuges et éviter qu’un tel scénario ne se produise, la SPA a mis au point une stratégie d’adoption spécifique permettant de repérer au préalable un animal sur le site, puis de prendre un rendez-vous individuel en ligne, «de façon à ce les gens soient les seuls à la porte du refuge.», a précisé Jacques-Charles Fombonne. Ainsi, il n'y aurait aucun contact entre les adoptants et les salariés, mais simplement une première rencontre entre un maître et son futur compagnon. «Ensuite, nous régulariserions l'ensemble des dispositions lorsque le confinement serait terminé», a-t-il précisé. Problème, une autorisation ministérielle est nécessaire pour que les Français puissent se rendre jusqu'aux refuges. Or, «Les préfets, eux, hésitent à nous donner l'autorisation de procéder à ces adoptions.», explique le président de la SPA avant d'ajouter : «Ils l'ont bien modifié une fois déjà, ce document. On peut peut-être rajouter ou simplement considérer que le bien-être animal, ce n'est pas seulement promener son toutou, mais ça peut être aussi aller chercher un chien ou un chat.».

CORONAVIRUS : LA MÈRE DE PEP GUARDIOLA EST DÉCÉDÉE APRÈS AVOIR CONTRACTÉ LE COVID-19

Pep Guardiola est en deuil. L’entraîneur espagnol de Manchester City a perdu sa mère, qui est décédée, ce lundi, après avoir contracté le coronavirus.

Le club anglais a annoncé la terrible sur son compte Twitter. «La famille de Manchester City est dévastée d’apprendre aujourd’hui (lundi) la mort de la mère de Pep (Guardiola), Dolors Sala Carrio, à Manrèse, près de Barcelone, après avoir contracté le coronavirus. Elle avait 82 ans», a informé la formation du nord de l’Angleterre. «Tous les membres du club présentent leurs plus sincères condoléances en ce moment difficile à Pep, à sa famille et à ses proches», a-t-elle ajouté.

Pep Guardiola avait été l’un des premiers à manifester son soutien au personnel médical en faisant notamment un don d’un million d'euros pour permettre l’achat de matériel médical pour les établissements de santé de Catalogne.