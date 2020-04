Sur les réseaux sociaux, Didier Raoult affiche ses liens forts avec le continent africain

Ce samedi 11 avril sur Twitter, le professeur Didier Raoult, qu'on avait l'habitude de voir vêtu de son habituelle blouse blanche, s'est affiché dans une toute autre tenue pour illustrer ses liens forts avec le continent africain.

«Je suis né à Dakar, j'ai toujours entretenu un lien avec l'Afrique», a twitté l'infectiologue, accompagnant son texte d'une photo sur laquelle il apparaît vêtu d'un marcel noir et d'un chapeau.

Je suis né à Dakar, j'ai toujours entretenu un lien avec l'Afrique.



Merci à Cheikh Sokhna et Idir Bitam qui dirigent des laboratoires intégrés à l'IHU, au Sénégal et en Algérie, et aux Prof. Mboup et Muyembe qui font partie de notre conseil scientifique. https://t.co/lLFyescfZZ pic.twitter.com/tl34O70zPk

— Didier Raoult (@raoult_didier) April 11, 2020