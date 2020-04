Comment éviter la buée sur les lunettes lorsque l'on porte un masque ?

Le port du masque tend à se généraliser dans l’espace public pour limiter la transmission du coronavirus. Mais les masques de protection ne sont pas très compatibles avec les lunettes de vue, qui peuvent s’embuer, réduisant ainsi la visibilité. Voici quelques conseils pour éviter ce facheux phénomène.

Le port du masque dirige en effet l’air chaud expiré vers le haut, engendrant une condensation sur la surface plus froide des verres, ce qui va provoquer l’apparition de buée.

utiliser un mouchoir en papier

Pour ne pas être gêné par ces minuscules gouttelettes «qui dispersent la lumière et réduisent la capacité du verre à transmettre le contraste», est-il précisé dans un article publié dans les Annales du Royal College of Surgeons of England, on peut notamment utiliser un mouchoir en papier.

Après avoir plié le mouchoir à l’horizontale, il faut le placer entre le visage et le haut du masque, de manière à ce qu’il soit posé sur l’arête du nez. L’humidité rejetée par la respiration, qui n’est autre que de l’eau sous forme gazeuse, sera alors absorbée par le mouchoir.

Bien ajuster son masque

Porter un masque correctement ajusté empêchera également l'air chaud expiré d'atteindre les verres de vos lunettes. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser un masque renforcé par un fil qui se modèlera autour du nez. Pour les masques faits maison, on peut par exemple utiliser un morceau de cuivre ou du fil de fer.

Laver ses verres avec du savon

Autre solution, le lavage des lunettes à l’eau savonneuse. En effet, le savon va créer une fine pellicule qui va empêcher, à court terme, la buée de se former sur les verres.

Il suffit d’appliquer une petite quantité de savon liquide (type gel douche ou liquide vaisselle) sur vos verres, puis de l’étaler délicatement sur les deux faces avec une chiffon microfibres. Attendez quelques minutes, puis enlevez le surplus avec un autre chiffon.