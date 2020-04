Pourquoi faut-il préférer le terme «distanciation physique» à celui de «distanciation sociale» ?

En cette période de pandémie, chacun est tenu de maintenir une distance de sécurité d’au moins un mètre avec autrui pour freiner la propagation du virus. C’est ce qu’on appelle la «distanciation sociale». Mais ne faudrait-il pas plutôt utiliser l’expression «distanciation physique» ?

En effet, cette mesure suggère un éloignement «physique» entre les individus, mais ne vise pas à défaire le lien «social», qui peut continuer à être entretenu, que ce soit via les réseaux sociaux ou par téléphone.

«Cela ne signifie pas que nous devons nous déconnecter socialement de nos proches, de notre famille», a souligné l’épidémiologiste Maria Van Kerkhove dans un bulletin d’information de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au contraire, en cette période difficile, le renforcement des liens sociaux est plus important que jamais pour garder le moral et rompre la solitude pendant le confinement.

C'est pourquoi le terme «distanciation physique» est plus approprié. Parler de «distanciation sociale» peut être trompeur et renvoyer à une idée de déconnexion, qui peut nuire à notre la mentale, alors que «nous pouvons rester connectés de nombreuses manières sans être physiquement dans la même pièce ou dans le même espace que les gens», a-t-elle ajouté.

«distanciation physique» : une expression plus précise et moins connotée

Selon le linguiste Fabrice Jejcic, ingénieur de recherche au CNRS, et spécialiste de l'orthographe du français et de l'écriture de ses dialectes , «L'expression ‘distanciation physique’ est plus précise et moins connotée que ‘distanciation sociale’».

«La première expression, si l'on prend en considération la situation sanitaire actuelle, s'explique par la protection de soi-même et de l'autre. Dans un contexte plus ordinaire, elle évoque une forme d'éloignement spatial ou temporel. De ce fait ‘distanciation physique’ jouit d'une certaine neutralité, à la limite mesurable.», explique-t-il.

L'expression «distanciation sociale» est quant à elle polysémique et peut ainsi être sujette à diverses interprétations. «Elle est relative à la vie humaine en société : l'organisation sociale, les phénomènes sociaux,.... Le terme ‘social’ concerne les relations entre les membres de la société, leur organisation en groupes, leurs conditions matérielles de vie : les inégalités sociales, les politiques sociales des états,…», poursuit le spécialiste.

«Elle peut aussi bien signifier un écart montrant le refus de relations entre les différents groupes sociaux, qu'une volonté discriminatoire à l'égard des personnes et des groupes, selon leur condition de vie, leur degré d'instruction, leur âge, leur sexe, etc.», précise-t-il. «L’expression ‘distanciation physique’ paraît ainsi plus en adéquation avec la situation actuelle», conclut Fabrice Jejcic.

De son côté, Martin W Bauer, professeur de psychologie sociale à la London School of Economics, a estimé «dès le début que c’était un choix de langage malheureux de parler de 'distanciation sociale', alors qu’on voulait en réalité parler de 'distanciation physique'».

«En ces temps étranges de pandémie, nous devons respecter une distance physique claire, mais en même temps, nous voulons que les gens restent proches les uns des autres 'socialement'.», a-t-il déclaré auprès d’Al Jazeera.

Selon lui, «La distanciation physique est mesurée en mètres ou en centimètres. Il s’agit de la distance géographique entre une personne A et une personne B, tandis que la distanciation social est une mesure de la distance par-delà les frontières sociales».