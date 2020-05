1er mai : Marine Le Pen se rend à la statue de Jeanne d'Arc et fait réagir Twitter

Accompagnée du N.2 du RN Jordan Bardella, Marine Le Pen a déposé peu après 9H00 une gerbe de fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc de la place des Pyramides à Paris, où se rend d’habitude son père, fondateur du FN (devenu RN) Jean-Marie Le Pen qui a finalement renoncé à sortir en raison de l'épidémie.

Le reste de la manifestation s'est faite en ligne. «Je pense qu'à partir du déconfinement et même dès aujourd'hui en réalité, tout le monde devrait porter un masque dans l'espace public, dans tous les endroits où on est susceptible de croiser les gens, ça m'apparaît être une mesure de protection minimale», a déclaré la dirigeante d'extrême droite, masquée et ceinte d'une écharpe tricolore.

«Je suis en désaccord sur un certain nombre de mesures qui sont prises dans le cadre de ce déconfinement. Je considère qu'un déconfinement réussi, c'est un déconfinement avec des tests généralisés pour tout le monde et des masques généralisés pour tout le monde», a-t-elle ajouté.

Sur la territorialisation du déconfinement et les départements en vert ou en rouge, Marine Le Pen a trouvé «pragmatique de considérer que des départements sont moins touchés que d'autres et d'adapter les règles», mais «tout ceci ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de masques facilement trouvables à des prix raisonnables pour tous les Français».

Des critiques sur le web

Mais alors que l'ensemble du pays est toujours confiné, Marine Le Pen a fait elle-même l'objet de critiques pour s'être rendue à la statue de Jeanne d'Arc au lieu de rester chez elle.

De nombreux internautes ont ainsi exprimé leur désaccord.

Sur #LCI on voit Marine Le Pen déposer une gerbe devant une statue de Jeanne d’Arc - quelle case faut-il cocher sur son attestation pour ce genre de cérémonie ? #covid19 #confinement — Phn2015 (@hewson2015) May 1, 2020

