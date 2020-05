Les Français ont pris 2,5 kilos en moyenne durant le confinement

Le confinement instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus a des conséquences directes sur la santé des Français. Selon une étude de l'Ifop, ils seraient ainsi une majorité à avoir pris du poids, avec 2,5 kilos supplémentaires en moyenne.

Au total, 57% des personnes interrogées ont déclaré avoir grossi, et 29% ont assuré avoir maigri, selon cette enquête réalisée pour le site Darwin Nutrition. Une prise de poids qui concerne autant les hommes (56%, pour 2,7 kilos en moyenne) que les femmes (58%, pour 2,3 kilos en moyenne).

Pour la grande majorité d'entre eux (66%), le surpoids ne dépasse pas les 2 kilos. Mais 13% des Français assurent avoir pris plus de 5 kilos durant ces sept semaines de confinement.

Résultat, 54% des sondés se déclarent «insatisfaits» de leur corpulence actuelle (les femmes étant majoritaires dans cette situation-là, avec un taux de 64%, contre 47% pour les hommes). Pour autant, seuls 18% ont l'intention de faire un régime à partir du déconfinement, prévu le 11 mai.

Pour expliquer cette prise de poids des Français, l'étude met notamment en avant un changement dans les habitudes alimentaires. Ainsi, 42% des personnes interrogées déclarent faire plus d'apéritifs avant les repas durant cette période de confinement. Ils sont également 23% à révéler manger plus de chocolat qu'avant, et 20% à assurer faire de plus gros repas.

En revanche, le confinement n'a pas véritablement changé les habitudes des Français en terme de répartition des tâches dans le couple. En effet, même chez les couples confinés ensemble, les repas restent à 60% préparés par les femmes. Seulement 21% des hommes vivant en couple participent plus à l’élaboration des repas qu’avant le confinement, selon l'étude.