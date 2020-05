Déconfinement : Comment se saluer dans le monde post-coronavirus ?

C'est l'une des questions qui peut se poser lorsque l'on revoit ses proches ou ses collègues alors que le déconfinement se poursuit : «comment est-ce que l'on se dit bonjour ?» Depuis le début de la crise, certains ont innové sur la question, de quoi donner des idées à ceux qui n'ont pas encore tranché.

Check du coude ou du pied

Il s'agit certainement de la manière de se saluer qui la plus médiatisée depuis plusieurs semaines. Les personnalités politiques ou les célébrités ont très largement aidé à rendre populaire «l'elbow bump», une sorte de check du coude. Cette zone, protégée par les vêtements en règle générale, permet de dire bonjour en gardant une sorte de contact physique avec son interlocuteur, en limitant les risques de contaminations. Une variante existe également avec le pied, ce qui peut ressembler à un pas de danse pour ceux qui veulent rajouter une dose de bonne humeur.

Le salut penché ou le namasté

Ceux qui veulent éviter tout contact physique, pour s'assurer une protection encore plus optimale, peuvent se tourner vers le namasté, cette salutation indienne pendant laquelle l'on joint ses mains et l'on se penche légèrement. Murielle Penicaud, ministre du Travail, utiliserait d'ailleurs cette méthode quotidiennement avec ses collaborateurs et les ministres.

Simple geste de la main

Parfois, il s'agit juste d'aller au plus simple. Pour éviter les contacts physiques ou une manière plus originale de se dire bonjour, un simple geste de la main accompagné d'un «bonjour», peut suffire pour saluer un interlocuteur sans avoir à se poser trop de questions.

Le salut vulcain de Star Treck

La rédaction de France Inter propose, au contraire du geste de la main, de rendre la chose un peu plus originale en imitant le personnage de fiction Spock, de Star Trek. L'idée serait donc de réaliser un «salut vulcain», à savoir séparer son majeur et son annulaire de manière à former un V. Attention cependant, pour les novices cela nécessitera un petit peu d'entraînement en amont.

Leonard Nimoy nous a quittés... Salut vulcain à toi M. Spock ! pic.twitter.com/fprGOUvS0z — Premierefr (@PremiereFR) February 27, 2015

Bientôt le retour de la bise ?

Manière de se saluer très à la française, la bise a disparu depuis l'apparition du coronavirus. Et un grand nombre d'internautes s'est dit ravi de voir la fin, temporaire ou non, de cette tradition presque obligatoire dans certaines occasions. Reste à savoir comment la population réagira dans les mois qui viennent, si la situation revient bel et bien à une forme de normalité.