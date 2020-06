Grâce au confinement, les habitants du Havre disposent d'un potager public

Au Havre, le confinement a laissé des traces jusque dans la gestion des espaces verts. Faute de personnel suffisant au plus fort de la crise et en raison des difficultés à travailler dans le respect des gestes barrières, les agents de la Ville n'ont pas pu la fleurir comme prévu. Depuis, pour ne pas laisser les pelouses vides, un potager public a été créé.

Il s'étend sur 260 m2, occupant les deux parterres centraux des jardins de l'hôtel de ville. On y trouve 3.000 espèces différentes, parmi lesquelles des herbes aromatiques, des fruits et des légumes.

