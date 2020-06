Ecoles, cinémas, voyages... tout ce qui change le 22 juin

Cinémas, écoles, voyages... la France va, lundi 22 juin, amorcer la dernière phase de son déconfinement. Un retour à la vie (presque) d'avant, dans l'éventualité d'une seconde vague de coronavirus et en l'absence de traitements. Un retour à la liberté, mais qui reste donc toujours très encadré. Revue de détails.

Ecoles : la présence obligatoire des élèves est demandée

Après deux mois de confinement et d’école à la maison imposés par l’épidémie de Covid-19, et un mois d’accueil en dents de scie dans les établissements scolaires, tous les élèves, de la maternelle jusqu'au collège, doivent obligatoirement retourner en classe dès lundi. Les lycées, eux, ne sont pas concernés, à cause d'un risque de brassage plus important, selon le cabinet du ministre.

Si vous attendez le protocole sanitaire pour le 22 juin, le voici :https://t.co/GdDKcxOX0m pic.twitter.com/qzX62gGtzU — Loic Breilloux (@loicbreilloux) June 17, 2020

Suivant le nouveau protocole sanitaire dévoilé mercredi 17 juin, la distanciation physique entre les enfants disparaît en classes de maternelle. Pour les écoles élémentaires et les collèges, elle est assouplie : si les élèves vont continuer à être séparés dans les salles de classe et dans les espaces clos, par une distance d’un mètre lorsqu’ils sont côte à côte ou quand ils se font face, ce ne sera en effet plus nécessairement le cas dans les autres configurations.

Cinémas : retourner dans les salles obscures sera possible

«Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté», avait annoncé Emmanuel Macron, dimanche 14 juin, lors de sa prise de parole.

Ce faisant, le chef de l'Etat avait autorisé les bars et restaurants à rouvrir, dès le lendemain, tous leurs espaces au public, suivant des règles sanitaires stricts. Même chose pour les salles de sport et les salles de spectacle, ouvertes elles aussi depuis le lundi 15 juin.

Le lundi suivant, le 22 juin, ce sont les cinémas qui, cette fois, vont être autorisés à rejoindre cette liste, alors qu'eux aussi étaient fermés depuis la mi-mars en raison de l'épidémie.

Parmi les mesures prévues, contexte épidémique oblige, une régulation des flux des spectateurs devra être mise en place, avec une jauge maximale qui pourrait être réduite à 50 %, impliquant de laisser un fauteuil ou une rangée libre sur deux.

Déplacements : des voyages possibles plus loin

En France, la date du 22 juin ne marque pas de changement majeur en termes de déplacements et de voyage. Elle coïncide, en revanche, peu ou prou à d'autres décisions prises ailleurs en Europe et qui, par répercussion, peuvent aussi concerner l'Hexagone.

Depuis la veille, soit le dimanche 21 juin jour de l'été, les Français pourront notamment recommencer de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, comme l'a confirmé, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol.

Une destination très prisée des Français, au même titre que l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, où les voyages sont déjà possibles. La majorité des pays de l'espace Schengen, dont la France, ont en effet déjà rouvert leurs frontières le 15 juin dernier. Inversement, pour le Portugal, et les voyages hors Union européenne, il faudra être un peu plus patient et attendre le 1er juillet.

rassemblements : un terrain d'entente à trouver

Jusqu'à présent, officiellement du moins, les rassemblements de plus de dix personnes étaient interdits dans l'espace public.

Dans une décision rendue publique le 13 juin, le Conseil d’État s’est toutefois opposé à la décision gouvernementale d’interdire tout rassemblement de plus de dix personnes mise en place sous l’État d’urgence sanitaire.

Sur cette question, Emmanuel Macron a, lui, tout simplement dit qu'ils devront être «limités au maximum» et qu'ils resteront «strictement encadrés» car «ils sont la principale occasion de propagation du virus».

De ce fait, de nouvelles annonces, pour éclaircir ce point, pourraient intervenir pour le 22 juin.

Retrouvez toute l'actu nationale ICI