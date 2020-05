Déconfinement : les salles de cinéma pourront rouvrir le 22 juin

Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce jeudi l’acte II du déconfinement. Parmi les annonces, la réouverture des salles de cinéma qui sera effective partout en France à partir du 22 juin. L’accueil des spectateurs sera néanmoins limité.

L’espoir renaît enfin chez les exploitants des salles obscures de l’Hexagone. Alors qu’ils sont fermés depuis la mi-mars en raison de l’épidémie de coronavirus, les cinémas pourront rouvrir leurs portes cet été, à condition de respecter les normes sanitaires.

Multiplexes et salles plus confidentielles ont donc un mois pour s’organiser avant d’enregistrer leurs premières entrées. Si les Français ressentent «une envie très forte» d’aller voir un film sur grand écran, comme l’avait expliqué le ministre de la Culture, Franck Riester, sur France 2 le 20 mai, un retour à la normale ne sera pas encore tout à fait possible.

vers Un nombre réduit de spectateurs

Une régulation des flux des spectateurs sera mise en place, avec une jauge maximale qui pourrait être réduite à 50%, impliquant de laisser un fauteuil ou une rangée libre sur deux. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée des établissements, et un marquage au sol facilitera comme dans les supermarchés la distanciation sociale.

Le public sera également encouragé à utiliser des bornes automatiques pour la billetterie et à effectuer un paiement par carte bancaire, si possible sans contact (le plafond étant passé à 50 euros depuis le 11 mai). Les caisses devraient être protégées par des vitres en plexiglass et le personnel aura pour obligation de porter un masque. Une règle qui pourrait s’impliquer pour les spectateurs dans les halls et les couloirs. «Ce qu’on espère, c’est que le masque soit demandé lorsque les gens rentrent dans le cinéma, mais pendant la projection, il faut que le masque puisse être enlevé», a précisé François Aymé, président de l’Association des cinémas d’art et d’essai, au micro d’Europe 1, ce jeudi matin.

Les spectateurs devront enfin faire preuve de patience puisque les séances pourraient être espacées de quinze à vingt minutes afin de nettoyer les salles de projection et de renouveler l’air afin d’éviter toute propagation du virus. Mais après avoir été confinés chez eux à regarder des films en VOD, les Français seront certainement prêts à faire ce petit effort pour découvrir enfin les blockbusters tant attendus dont les sorties ont été, pour la plupart, repoussées.

