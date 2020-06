Pollution : La circulation différenciée mise en place en Ile-de-France ce jeudi

En raison d'un épisode de pollution à l'ozone prévu ce jeudi 25 juin, la circulation différenciée sera mise en place en région parisienne.

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a pris cette décision mercredi 24 juin, qui s'appliquera de de 5h30 à 20 heures. Ainsi, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (à l'exception de celle-ci).

De plus, la vitesse maximale autorisée sera réduite à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h, à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 80 ou 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes auront également l'obligation de contourner la capitale par la rocade francilienne.

Des contrôles de police sont prévus pour le respect des mesures, et celles-ci pourraient être reconduites dans les jours à venir «si l'évolution de la situation le nécessite.»

Dans son communiqué, la préfecture de police indique que «les fortes chaleurs et l'ensoleillement actuels étant propices à l'augmentation des concentrations en ozone, Airparif prévoit, pour le jeudi 25 juin, une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 μg/m3, soit un probable dépassement du seuil d’information- recommandation pour ce polluant, fixé à 180 μg/m3».

