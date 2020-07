Espagne: Après la Catalogne, 70 000 personnes confinées en Galice

Depuis ce dimanche 5 juillet, 70.000 habitants d'une région côtière du nord-ouest de l'Espagne sont à nouveau soumis à des mesures de confinement en raison d'une hausse de contaminations au Covid-19.

A partir de minuit, les habitants des 14 localités du comté d'A Mariña, en Galice, ne pourront pas sortir de la zone, se réunir à plus de 10 personnes, et la capacité d'accueil des lieux clos sera révisée à la baisse, selon les autorités sanitaires.

«Actuellement, nous avons 106 cas positifs, ce qui représente une hausse de 21 cas depuis hier», a expliqué le responsable sanitaire régional, Jesus Vazquez, lors d'une conférence de presse à l'hôpital de Lugo, la capitale de la province concernée par le confinement. «Il est nécessaire de nous isoler pour éviter une augmentation exponentielle du nombre de cas», a-t-il ajouté.

LES AUTORITES ESPAGNOLES vigilantes

D'après l'agence Reuters, l'accès aux bars et aux restaurants sera réduit de 50% et il sera désormais nécessaire de porter des masques même sur les plages à l'extérieur ou dans les piscines. Le ministre de la santé espagnol, Salvador Illa, a annoncé qu'il suivait la situation en Catalogne et en Galice «très attentivement». «Les mesures de confinement et de distanciation sociale étaient nécessaires pour infléchir la courbe de contaminations. Elles sont de nouveau indispensables pour stopper l'épidémie», a-t-il déclaré sur Twitter.

Desde @sanidadgob seguimos muy de cerca la situación en las provincias de Lleida y Lugo. Las medidas de distanciamiento social y el confinamiento fueron la clave para doblegar la curva. Ahora vuelven a ser necesarios para atajar los brotes #COVID19 — Salvador Illa Roca/ (@salvadorilla) July 5, 2020

Le 12 juin dernier, la Galice était la première région d'Espagne à avoir achevé toutes les étapes du déconfinement.

Deux semaines après la levée du confinement sévère imposé au pays, il s'agit de la deuxième région à faire marche arrière. Ce samedi 4 juillet, une zone autour de la commune de Lerida, au Nord-est de la Catalogne, a également été reconfinée. Près de 200 000 habitants étaient déjà concernés.

