Paris : combien coûtent vraiment les 37 adjoints d'Anne Hidalgo

Pour son second mandat, Anne Hidalgo a décidé de s'entourer de 37 adjoints à la mairie de Paris. Une équipe imposante, qui suscite des critiques sur son coût. Mais cet argument financier est limité.

Tout d'abord, il faut savoir que ces 37 adjoints ont auparavant été élus conseillers de Paris au second tour des municipales. Ils ne cumulent pas les deux salaires et auraient donc conservé celui de conseiller de Paris s'ils n'avaient pas été désignés adjoints.

Fière de cette belle équipe qui portera les couleurs de Paris et au service des Parisiennes et des Parisiens pour les six prochaines années ! pic.twitter.com/Xg3rqzAGRm

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 3, 2020