Vélib' : Voici comment profiter d'une journée gratuite aujourd'hui

Exceptionnellement, la location des célèbres bicyclettes parisiennes sera gratuite aujourd'hui mardi 7 juillet avec l'opération «Au boulot en Vélib' !», afin de «soutenir le développement de la pratique du vélo en ville».

Pour en profiter, les volontaires n'ont qu'à souscrire à un pass V-Découverte (valable pour une journée) sur le site internet ou l'application mobile, et à entrer le code promotionnel «AUBOULOTENVELIB».

La réduction est appliquée à la fin de la souscription. Il reste toutefois indispensable d'entrer ses coordonnées bancaires, en cas de trajet hors-forfait.

La première demi-heure gratuite

Ce mardi, tous les trajets effectués en Vélib' mécanique (vert) sont gratuits dans la limite de trente minutes. Au-delà, la demi-heure supplémentaire est facture 1 euro. Pour les Vélib' électrique (bleu), la première demi-heure coute 1 euro, puis 2 euros par demi-heure supplémentaire.

Habituellement, la souscription à un pass V-Découverte est payante, à hauteur de 5 euros.

Par ailleurs, pour lutter contre le coronavirus, le syndicat Vélib' métropole souligne que ses équipes «sont équipées de gants, masques et de gel», que «chaque station est régulièrement nettoyée (totem, bornettes et Vélib')» et que «les vélos sont systématiquement désinfectés lors des opérations de maintenance».

Le service compte environ 1.000 stations dans la capitale et 400 dans les communes voisines en proche couronne, pour 19.000 bicyclettes. Vélib' a connu plusieurs ratés depuis le changement d'opérateur le 1er janvier 2018.

