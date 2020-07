Vidéo : Neowise, la plus belle comète depuis 2013, est visible à l'oeil nu

Elle s'appelle Neowise et les spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit de la plus belle comète visible à nos latitudes depuis le printemps 2013. Observable à l'oeil nu, elle peut actuellement être repérée dans le ciel de l'aube, environ une heure et demie avant le lever du soleil. Particulièrement brillante, elle laisse même apparaître sa queue de gaz.

Neowise est visible dans presque tout l'hémisphère Nord et son éclat est actuellement suffisamment fort pour pouvoir la repérer dans le ciel urbain. Le plus important est de choisir un site d'observation offrant une vue bien dégagée sur la portion nord/nord-est de l'horizon.

C'est à cet endroit là que l'on peut voir la comète avant le jour. Cette semaine, elle s'élève juste en dessous de l'étoile Capella du Cocher, particulièrement brillante. En ville, il sera peut être nécessaire de s'éloigner de toute pollution lumineuse et de se munir de jumelles pour admirer Neowise dans les meilleures conditions.

Les amateurs pourront profiter de ce spectacle jusqu'au 10 juillet. Après cela, la comète C/2020 F3 basculera progressivement dans le ciel crépusculaire du soir. Elle restera visible encore quelques jours à l'aube mais seulement dans le ciel le plus sombre possible, au dessus de l'horizon nord-ouest. A ce moment-là, elle passera sous la constellation de la Grande Ourse.

Son éclat diminuera lentement tandis qu'elle s'éloignera du Soleil pour se rapprocher de la Terre. Il faudra attendre le 23 juillet pour que Neowise passe au plus près de la planète bleue. A plus de 100 millions de kilomètres tout de même.

