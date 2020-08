Une médecin suspendue pour avoir diffusé de faux certificats médicaux contre le port du masque

Une médecin généraliste a diffusé un certificat médical, sur un groupe Facebook en laissant un espace blanc pour le nom du patient, afin de permettre à n’importe qui d’obtenir une contre-indication au port du masque.

Cette médecin alsacienne fait partie d’un groupe sur le réseau social intitulé «Contre le masque obligatoire, pour la liberté de respirer et de sourire», rapporte Rue89 Strasbourg. Lundi 10 août, elle y publie une photocopie d’un certificat médical, sans mettre de nom, pour que les membres du groupe puissent s’affranchir du port du masque obligatoire. Ce certificat indique que le patient «présente une contre-indication médicale au port du masque en continu et occasionnel»

Les autorités de santé ont eu vent de la diffusion de ce document, et l’Agence Régionale de Santé du Grand Est a indiqué avoir saisi le procureur. Le président du Conseil départemental de l’ordre des médecins du Bas-Rhin, Jean-Marie Letzelter, a affirmé à l’AFP que ce certificat n’avait «aucune valeur légale», et qu’il avait déjà signalé les agissements de cette médecin à l’ARS depuis plusieurs mois. En pleine crise du Covid-19, elle aurait suggéré à des patients de réciter des nombres pour se protéger de la pandémie.

Elle risque la radiation de l’ordre des médecins, mais ne semble pas s’en inquiéter «suspension ou pas, ce n’est pas mon problème. Je ne suis pas au courant. Mon problème ce sont les nourrissons et les personnes âgées, la santé des Français. On entre en dictature. (...) Le masque est une arnaque totale et fait peur», a-t-elle déclaré à l’AFP.