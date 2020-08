Coronavirus : qui a droit à des masques gratuits ?

Alors que le masque deviendra bientôt obligatoire dans les entreprises et dans les écoles, le gouvernement refuse de le rendre gratuit pour l’ensemble de la population. Seules les personnes précaires ou porteuses de «vulnérabilité médicale» peuvent en recevoir gratuitement.

Distribution gratuite pour les personnes aux faibles revenus

«L’État et le contribuable n’ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde tout le temps. Je pense que ça doit rester une politique sociale», avait affirmé le président de la République Emmanuel Macron en juillet dernier.

Pour répondre à l'inquiétude des Français les plus modestes, le ministère de la Santé a annoncé une distribution au mois d’août de 40 millions de masques «grand public», lavables vingt fois, pour plus de 7 millions de Français. Chaque destinataire doit recevoir six masques réutilisables directement chez lui, par La Poste.

Sont concernés les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire, l’aide pour une complémentaire santé (ACS), et de l’aide médicale d’État (AME). Aucune démarche n’est nécessaire.

Masques remboursés à 100% pour les personnes à risque

Selon l’arrêté du 10 juillet 2020, les personnes atteintes du Covid-19 peuvent bénéficier de masques chirurgicaux gratuits, sur prescription médicale, via le remboursement à 100% par l'assurance maladie. Les personnes ayant été identifiées comme «cas contact» par la Caisse nationale d’assurance maladie sont également concernées.

Deux millions de personnes porteuses de fragilités (plus de 70 ans, maladie chronique, maladie affaiblissant le système immunitaire, antécédents cardiovasculaire, diabète, cancer, etc.), qui sont donc susceptibles de contracter une forme grave de la maladie, pourront également bénéficier de la gratuité des masques chirurgicaux, sur prescription du médecin traitant. Il sera donc nécessaire de présenter une ordonnance en pharmacie.

Les régions prennent le relais pour les collégiens et lycéens

Le gouvernement a été clair sur ce point : il n’y aura pas de distribution gratuite de masques pour les collégiens et lycéens. Si Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a précisé toutefois que des masques pourront être fournis aux familles «en grande difficulté», pour les autres, le masque fera partie des «fournitures de rentrée». Il précise notamment que l’allocation de rentrée scolaire a justement été augmentée cette année pour ce type de dépenses.

Si l’État refuse de distribuer des masques à tous, ce sont les collectivités qui prennent le relai. C’est notamment le cas de la région Hauts-de-France : son président, Xavier Bertrand, a annoncé sur son compte Twitter fournir un masque réutilisable à tous les lycéens et les apprentis de la région.

En plus des masques distribués lors de l’opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 24, 2020

Des mesures similaires pour les collégiens et lycéens ont pour le moment été prises par les régions Occitanie et Ile-de-France, et par les départements des Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Puy-de-Dôme, Alpes-Maritimes, Saône-et-Loire, et le Tarn.