Sara Ramirez, ex-star de Grey’s Anatomy, s’identifie désormais comme une personne non-binaire

Pour les fans de Grey's Anatomy, Sara Ramirez est l'inoubliable Callie Torres, la cheffe du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Seattle Grace.

Un personnage déjà très apprécié de la communauté LGBTQ, puisque Callie Torres est une médecin ouvertement bisexuelle, qui vit une longue histoire d'amour avec Arizona Robins (Jessica Capshaw), une chirurgienne pédiatre, avec qui elle construit une famille homoparentale.

UN COMING OUT NON BINAIRE

Après un coming out bisexuel en 2016, Sara Ramirez a fait un nouveau coming out, ce 27 août sur Instagram, en actualisant sa photo de profil. «J'ai la capacité en moi d'être un garçon effeminé, une fille androgyne, un garçon masculin, un peu toutes ces expressions de genre à la fois ou aucune» explique-t-elle.

L'actrice se définit désormais comme non-binaire : selon les moments, elle peut se sentir indifféremment comme une femme, un homme, ou une personne n'ayant pas de genre défini. Parmi les nombreux messages de soutien reçus sur Instagram, une fan lui écrit: «Oh tu es si magnifique. Une vraie icône non-binaire».

Dans sa présentation sur Twitter, Sara Ramirez se présente désormais comme un «humain non-binaire». L'actrice précise qu'on peut parler d'elle avec les pronoms «elle» et «iel» (they en anglais), le pronom neutre utilisé par les personnes non-binaires et transgenres.