Coronavirus : qu'est ce que la «désinfection par nébulisation» utilisée dans les transports ?

Testée depuis fin avril, cette technique de désinfection dite «à la pointe de la technologie» est désormais utilisée sur l'ensemble du matériel roulant de la RATP. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

La désinfection par nébulisation (ou simplement appelée la nébulisation) consiste à asperger en spray – à l'intérieur des RER, métros, trams et bus – un produit efficace contre les virus, toute porte close. Efficace pour lutter contre le coronavirus, mais également contre tout type de virus comme la grippe ou la gastro.

Concrètement, l'agent d'entretien chargé de nébuliser la rame de métro ou le RER, le tram ou encore le bus monte à bord vêtu de sa tenue de protection réglementaire, puis commence «grâce à un appareil motorisé» l'aspersion du produit «bactéricide et virucide» dans l'ensemble de l'habitacle. Et ce, dans le but «d'assainir les surfaces potentiellement infectées (sièges, parois...)», explique la RATP.

Une rame de métro désinfectée en 5 minutes

L'intérêt de cette technique est ainsi d'appliquer «sous forme de brouillard de microgouttelettes» un produit parfaitement efficace contre les virus, et ce, «en un temps jugé record». Grâce à la nébulisation, un bus est désinfecté «en 2 minutes et 40 secondes», et une rame de métro «en moins de 5 minutes». Soit environ une demi-heure pour désinfecter un métro entier.

Déployée dans les bus depuis mi-mai, la nébulisation est désormais utilisée sur l'ensemble des 4.700 véhicules de la RATP, pris en charge dans les 25 centres de bus, mais aussi sur l'ensemble des lignes de métro, de tramway et sur les RER A et B.

En complément de la désinfection classique

A noter que la «nébulisation» est une méthode de désinfection qui vient «renforcer» la désinfection dite «classique». C'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas au nettoyage des sols, des poignées et autres rembardes de protection, réalisé plusieurs fois par jour dans les stations et gares de la région.

Si des équipes mobiles interviennent «durant les heures creuses» à bord du matériel roulant pour désinfecter les surfaces de contact, la nébulisation est quant à elle réalisée, selon Ile-de-France Mobilités, «à la fin de chaque service sur l'ensemble du réseau d'Ile-de-France Mobilités, qu'il s'agisse du RER, du métro, du bus ou du tramway».