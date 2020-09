La souffrance des lapins Angora dénoncée par Peta

L’association pour les droits des animaux s’est mobilisée samedi à Lyon devant la boutique d’une enseigne française pour dénoncer la violence contre les lapins.

Plusieurs militants de Peta mais aussi de One Voice se sont retrouvés à Lyon devant une des boutiques de la marque American Vintage, comme le souligne Le Progrès. Simultanément, des actions similaires ont eu lieu dans d’autres villes françaises comme Paris, Nice ou Dijon. Mais aussi à l’étranger, comme à Rome, Londres ou Francfort.

Pas de communication de l'enseigne

Partout, les mêmes slogans, comme : «Angora : torture pour les lapins» ou «American Vintage : stop à la cruauté». Souvent accompagnés de photos d’un lapin en train de se faire épiler.

Avez-vous déjà entendu crier un lapin ?



L'angora est fait de poils violemment arrachés à de doux lapins.



RT et appelez la marque française American Vintage à en finir avec l'angora !

https://t.co/kQpLEskuOd pic.twitter.com/7ogqZSdyjH — PETA France (@PETA_France) September 12, 2020

Objectif, dénoncer le traitement réservé à cette espèce et stopper sa commercialisation, comme le rappelle la porte-parole de Peta France, Marie-Morgane Jeanneau : «Tout en sachant à quel point l’exploitation de doux lapins pour leur fourrure est cruelle, American Vintage se borne à continuer de s’approvisionner en angora et de tirer profit de la misère de ces animaux.»

En 2016 déjà, l’association One Voice s’était infiltrée dans plusieurs élevages de lapins, notamment chez le plus gros éleveur angora de France, en Loire-Atlantique. Elle avait mis en lumière «les cris stridents des lapins se faire épiler à vif». Un recours avait été déposé devant le Conseil d’Etat, ainsi que les services du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. «Ils avaient assuré que le processus de la ‘dépilation’ était non invasif. Ils avaient maintenu la légalité de celui-ci, se basant sur les conclusions d'un rapport de l'INRA qui s'est avéré n'avoir jamais existé !», s’était outré One Voice.

Pour l’heure, l’enseigne n’a pas communiqué sur les éventuels changements qu’American Vintage pourraient opérer quant aux lapins Angora suite aux manifestations de ce samedi.