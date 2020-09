Zone «d’alerte», «d’alerte renforcée», «d’alerte maximale» : quelles différences ?

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a présenté une nouvelle carte de la situation épidémique en France. Les départements en zone «rouge» sont désormais classés selon trois niveaux de vigilance : la zone alerte, la zone alerte renforcée, et la zone d'alerte maximale.

Chaque seuil implique une série de mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19, qui seront réévaluées tous les quinze jours.

La zone d’alerte

Soixante-neuf départements sur 101 sont en zone d'alerte (rouge clair sur la carte). Il s’agit des zones où «le virus circule nettement», c’est-à-dire que le taux d'incidence - le nombre de personnes contaminées sur une période donnée - est supérieur à 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Dans l'ensemble de ces territoires, les rassemblements seront limités à 30 personnes, à compter de ce samedi 26 septembre, et «le préfet peut prendre toutes les mesures qui lui semblent pertinentes», a précisé le ministre.

La zone d'alerte renforcée

Colorées en rouge magenta sur la carte, les zones d'alerte renforcée sont : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris et la petite couronne, Rennes, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Elles se caractérisent par des taux d'incidence de plus de 150 cas pour 100 000 habitants avec 50 cas pour 100 000 chez les personnes âgées. Dans ces villes, les rassemblements seront limités à 1000 personnes à partir de samedi, les fêtes locales ou étudiantes, ainsi que des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, seront interdits. Enfin, les bars devront fermer avant 22 heures.

la zone d'alerte maximale

Il s’agit du stade qui précède l'état d'urgence sanitaire. Colorées en rouge écarlate, les zones en alerte maximale sont à ce jour Aix-Marseille et la Guadeloupe. Ce sont des territoires où le taux d'incidence est supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, et à 100 cas pour 100 000 habitants pour les personnes âgées, et où 30% de patients Covid sont dans les services de réanimation. C’est de fait dans ces deux zones que les mesures sont les plus drastiques. A partir de samedi, les bars et restaurants seront fermés. Idem pour les établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict mis en place. A noter que les théâtres, les cinémas et les musées ne sont pas concernés.