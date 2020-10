Miss France 2021 : qui est Lara Gautier, Miss Côte d'Azur ?

Agée de 22 ans, Lara Gautier représentera fièrement les couleurs de la Côte d'Azur le 12 décembre prochain, lors de la grande finale du concours Miss France, organisée cette année au Puy du Fou (Vendée).

La jeune femme a été élue face à seize autres candidates, à l’issue d’une cérémonie qui s'est tenue à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), ce vendredi 23 octobre, en présence de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et de Clémence Botino, Miss France 2020.

Etudiante en dernière année de master en sciences du marketing, la belle brune d’1m74 est également bénévole au WWF France, une association qui oeuvre pour préserver les régions et espèces sauvages menacées.



L'heureuse élue, qui participait pour la deuxième fois au concours, succède ainsi à Manelle Souahlia, qui, l'an passé, avait terminé quatrième dauphine de Miss France.

«J'étais présente l'année dernière pour le couronnement de Manelle et je suis un exemple qui illustre bien qu'il faut persister dans la vie et continue à se challenger. Parfois ça peut payer si on persévère», a-t-elle confié après son sacre.

Au cours de la soirée, Lara Gautier a également expliqué qu’elle aime «s'ouvrir au monde, voyager, découvrir de nouvelles personnes», avant de préciser qu’elle reste avant tout «une enfant du pays», et que son coeur «est aux couleurs du Sud».