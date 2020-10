Les fêtes de fin d'année pourraient se faire sous couvre-feu, selon Jean-François Delfraissy

Alors que la France vit aujourd'hui son dernier jour avant un reconfinement, sur France Inter, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, imagine déjà l'après. Selon lui, cet isolement national s'achèvera avec un couvre-feu qui sera mis en place pour tout le mois de décembre. Et donc pendant les fêtes de fin d'année.

Pour l'immunologiste, il est évident que l'objectif annoncé par Emmanuel Macron, celui de ramener le nombre de contaminations quotidiennes à moins de 5.000, ne sera pas atteint au 1er décembre. «Il va falloir plus de temps, lâche-t-il. Le scénario est plutôt d'avoir un confinement d'un mois, de regarder les différents marqueurs, puis de sortir du confinement via un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Jour de l'An, et n'en sortir que début janvier».

Une stratégie qui ne sera évidemment pas sans conséquence pour les fêtes de fin d'année. Elles se feront «en petit comité, sous le couvre-feu», prédit Jean-François Delfraissy. Un sacrifice selon lui nécessaire étant donné les «quinze jours à trois semaines extrêmement difficiles» qui se profilent pour le système de soins.

«Ca va durer dans plusieurs régions de France. Il ne faut pas que ça craque. On est dans une situation qui est moins favorable que celle que nous avions début mars. [...] La contamination est sur l'ensemble du territoire et pas seulement dans certaines régions comme au mois de mars ; et il faut prendre en charge les pathologies Covid-négatives qui justifient de l'urgence de prise en charge.»

Malgré ce sombre tableau, le président du Conseil scientifique souhaite rester optimiste. Il juge la décision du président de la République «rapide, ajustée à la situation sanitaire actuelle» et garde bon espoir, tout en conseillant la patience : «Nous allons nous en sortir parce que l'innovation arrivera... Mais elle n'arrivera pas avant le printemps prochain».